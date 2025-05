Forint, euró, dollár – Hogyan lovagold meg a devizapiac hullámait?– díjmentes online előadás

A forint folyamatosan nyomás alatt, az euró és a dollár egymással versengve alakítják a globális pénzpiacot – de vajon te hogyan tudsz ebből profitálni? Csatlakozz online előadásunkhoz, ahol gyakorlati példákon keresztül mutatjuk meg, hogyan befolyásolják egymást a kulcsdevizák, miként épül fel egy stabil devizastratégia, és milyen eszközökkel védekezhetsz a kiszámíthatatlan árfolyamok ellen.

Gloster Befektetői Klub 2025 Szintlépés és nemzetközi növekedés a Glosternél – Friss perspektívák, új lehetőségek. Regisztráljon következő, ingyenes befektetői klubunkra, amelynek témája a Gloster növekedési sztorija lesz!

Az utóbbi hónapokban ismét reflektorfénybe került a devizapiac: a forint újra bizonytalanul ingadozik, miközben a dollár és az euró között zajló erőviszonyok folyamatosan átrendezik a nemzetközi terepet. Az MNB döntései, az inflációs várakozások és a globális kamatkörnyezet együtt mozgatják az árfolyamokat – és ezzel együtt a megtakarításaid értékét is.

A cél: segítséget nyújtani a saját stratégiád kialakításához.

Az előadáson megtudod:

Hogyan hat egymásra a forint, az euró és a dollár mozgása

Milyen makrogazdasági és politikai tényezők mozgatják az árfolyamokat

Hogyan építhetsz tudatos és védett devizastratégiát

Milyen hibákat érdemes elkerülni a nemzetközi pénzmozgások világában

Mikor és hogyan érdemes devizát váltani – időzítés kontra kockázat

Milyen eszközök segítenek a piaci ingadozások kezelésében

Gyakorlati példák valós piaci helyzetekből

Az előadás nemcsak azoknak szól, akik már belekóstoltak a befektetések világába, hanem azoknak is, akik most keresnek alternatívát a jelenlegi pénzügyi döntéseik mellé. A cél nem a „mindent vagy semmit”, hanem a tudatos, rugalmas és hosszú távon is fenntartható vagyonkezelés.

A döntés a tiéd – mi segítünk, hogy jól informáltan hozd meg.

Felkeltettük az érdeklődésedet? Részletek és jelentkezés ITT.

Időpont: 2025. május 11. 19:00 - 19:45

Helyszín: Az internet

