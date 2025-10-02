Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe! – díjmentes online előadás

Az árfolyamgrafikon nem csupán vonalak és gyertyák sorozata – a piac kollektív pszichológiájának lenyomata. Aki megtanulja olvasni, annak kezébe kulcs kerül: kulcs ahhoz, hogy felismerje a lehetőségeket, idejében észrevegye a kockázatokat, és tudatosabb döntéseket hozzon a tőzsdén.

A befektetők körében többféle módszer létezik a kereskedési célpontok kiválasztására. A fundamentális elemzés a vállalatok pénzügyi mutatóira, eredménykimutatásaira és makrogazdasági környezetére támaszkodik. Ezzel szemben a technikai elemzés az árfolyamok múltbeli mozgását, a grafikonok trendjeit és mintázatait vizsgálja, abból kiindulva, hogy a piaci szereplők viselkedése ismétlődő mintázatokat hagy maga után.

Kezdőként azonban ez a világ gyakran ijesztőnek tűnhet: bonyolult ábrák, rejtélyes alakzatok és sokszor misztikusnak ható kifejezések várják azokat, akik most vágnak bele. Éppen ezért fontos a helyes alapok lefektetése.

Soron következő online előadásunk pontosan ebben nyújt segítséget: valós, aktuális tőzsdei árfolyamgrafikonokon keresztül mutatja be a legfontosabb technikákat és szemléletmódokat, amelyek minden kezdő számára nélkülözhetetlenek.

Az előadás során szó lesz arról, hogyan:

értsd meg az árfolyamgrafikonok nyelvét és logikáját,

azonosítsd a trendeket, csatornákat és fordulópontokat,

ismerd fel a leggyakrabban előforduló alakzatokat, amelyek a piac fordulatát jelezhetik,

alkalmazd a technikai indikátorokat (pl. mozgóátlag, RSI, MACD) a döntéstámogatásban,

építs fokozatosan egy stabil és magabiztos kereskedési stratégiát.

A technikai elemzés nem helyettesíti a józan gondolkodást és a fegyelmet, de biztos iránytű lehet a befektető kezében.

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2025. október 05. 19:00 - 19:45

Regisztráció és további információ ITT.

Ha szeretnél eligazodni a grafikonok világában, és megérteni, hogyan mesélnek történetet a piac hullámzásai, ez az előadás a belépőd a TUDATOS kereskedés világába.

