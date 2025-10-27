  • Megjelenítés
Vége a döbbenetes állampapír-rohamnak – csak a sztárokra ugranak a befektetők
Vége a döbbenetes állampapír-rohamnak – csak a sztárokra ugranak a befektetők

Múlt héten 55 milliárd forintért vettek a magyarok lakossági állampapírt az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint, ez gyakorlatilag beleillik az október eleji döbbenetes roham előtti trendbe, azaz mostanra jórészt lecsengett a szeptember végi nagy BMÁP-kifizetés hatása. A két legnagyobb összegű tőkebeáramlást ismét a 7%-os kamatozású FixMÁP és a 6,5%-os kamattal induló MÁP Plusz produkálta, miközben a csökkentett kamatprémiumú BMÁP iránti kereslet szinte teljesen elillant.
Portfolio Professional Investment Day 2025
Megszólalnak a befektetési szakma nagyágyúi, érdemes eljönni a Portfolio exkluzív eseményére!
Információ és jelentkezés

Múlt héten gyakorlatilag visszatértek a nyári trendhez a lakossági állampapírok, már nyoma sincs az október elején megjelenő hatalmas keresletnek – derül ki az ÁKK által közzétett, 43. heti bruttó értékesítési adatokból. Továbbra is az év eleje óta domináló Fix Magyar Állampapír és az újdonsült sztárnak is tekinthető Magyar Állampapír Plusz volt a megtakarítók két kedvence, míg a korábban felettébb népszerű Bónusz Magyar Állampapírt kevéssé vették a befektetők.

Népszerűségi sorrendben az alábbiak szerint alakultak a 43. heti bruttó eladások. Zárójelben feltüntettük a megelőző héthez viszonyított változás mértékét.

  • Fix Magyar Állampapír: 31,97 milliárd Ft (-30%)
  • Magyar Állampapír Plusz és nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 12,19 milliárd Ft (-43%)
  • Kincstári Takarékjegy: 9,03 milliárd Ft (-11%)
  • Bónusz Magyar Állampapír: 1,94 milliárd Ft (-32%)
  • Prémium Magyar Állampapír: 0,25 milliárd Ft (-17%)

Ezáltal múlt héten mindösszesen 55,4 milliárd forintra rúgott a lakossági állampapírok bruttó értékesítése.

Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy áprilisi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

Az állampapírok népszerűségét is alaposan felmérjük a Portfolio aktuális megtakarítási kutatásában, kérjük olvasóinkat, hogy töltsék ki a kérdőívet erre a linkre kattintva.

A felmérés eredményeit a Portfolio november 5-i Professional Investment Day konferenciáján ismertetjük, érdemes eljönni a szakmai rendezvényre!

A 43. heti számokkal együtt idén már összesen 4432 milliárd forintnál jár a forintos lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Ebből 2227 milliárd forintért a FixMÁP felelt, 1160 milliárdot a BMÁP vonzott be, a harmadik helyen álló MÁP Pluszt pedig 496 milliárd forintért vették idén a befektetők.

A legfrissebb, október közepi állományi adatok alapján a korábbi favorit Prémium Magyar Állampapír ugyan vezet, de az állománya folyamatosan csökken, mostanra 3981 milliárd forintra apadt. A második legnagyobb összeg az idei kedvencnek tekinthető Fix Magyar Állampapírban áll, október közepén már a 3166 milliárdot is elérte a papír állománya. A közelmúltbeli tőkekifizetés hatására azonban nagyot zakózott a harmadik helyen álló Bónusz Magyar Állampapír, ebben a papírban 2067 milliárd forintot tartottak a lakossági befektetők a legfrissebb adatok szerint.

A MÁP Plusz az októberi megújítás hatására figyelemreméltó trendfordulóhoz érkezett:

ismét nőni tudott a korábban "szuperállampapírként" elhíresült kötvény állománya, október közepén kicsivel meghaladta az 1000 milliárd forintot.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

