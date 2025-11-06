  • Megjelenítés
Több év után után bevallották: kudarcos az EU zöld pénzügyi terve
Több év után után bevallották: kudarcos az EU zöld pénzügyi terve

Az Európai Bizottság átfogó módosításokat javasol az Európai Unió ESG‑befektetési szabályrendszerében – tudta meg a Bloomberg.
A testület által előkészített korrekciók célja, hogy orvosolják a 2021-es bevezetés óta jelentkező problémákat. A Bloomberg által látott dokumentum szerint a Bizottság

a Fenntartható Pénzügyi Közzétételekről szóló rendeletet (SFDR) írná át oly módon, hogy három új, kifejezetten környezeti, társadalmi és vállalatirányítási célokhoz kötött termékkategória jöjjön létre.

A javaslat a befektetési alapok által közzéteendő információk körének szűkítését is tartalmazza, továbbá megszüntetné a vállalati szintű jelentési kötelezettségeket.

A felülvizsgálat megállapította, hogy az SFDR célkitűzéseit összességében támogatandó, de több szabályelem túl bonyolult és nehezen végrehajtható. A dokumentum szerint a bizonyítékok alapján a befektetővédelem célja nem teljesült kellőképpen.

Az SFDR 2021 márciusában lépett hatályba az EU szélesebb törekvéseinek részeként, amelyek célja a gazdaság dekarbonizációja és a zöldrefestés (greenwashing) megakadályozása.

