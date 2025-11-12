A profik szerint most óriásit robbanhat ez a részvény!

  • Megjelenítés
 
Újra jó a hangulat a tőzsdéken, ebből adódóan pedig több jó lehetőség is adódik. Érdemes most az egyedi sztorikat figyelni, ebből hoztunk most is egyet: a JP Morgan elemzői szerint ugyanis óriási árfolyamrobbanás előtt állhat egy részvény. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A kormányzati leállás végéről szóló hírek hatására visszatért az optimizmus a piacokra.

De nem csak az elmúlt időszak húzónevei nyernek sokat ezen a hangulatjavuláson,

a JP Morgan szerint ugyanis most van egy részvény, amely óriási robbanás előtt áll.

