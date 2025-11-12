  • Megjelenítés
Véleményt mondott a Graphisoft Parkról a Wood
Befektetés

Véleményt mondott a Graphisoft Parkról a Wood

Portfolio
A Graphisoft Park a keddi piaczárás után tette közzé harmadik negyedéves számait, amelyeket a Wood friss elemzésében értékelt. Az elemzőház továbbra is vételre ajánlja a részvényt.
Részvények a portfólióban
Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!
Információ és jelentkezés

A Graphisoft Park erős, a Wood várakozásaival nagyjából összhangban lévő harmadik negyedévet zárt: a számokat egyszeri hatás, a vízparti telek értékesítése dobta meg, a mérleg pedig látványosan erős maradt.

Kapcsolódó cikkünk

Hétszeresére ugrott a Graphisoft Park profitja - Mutatjuk, mi áll a háttérben

A telekértékesítés 11,1 millió euró könyv szerinti nyereséget jelentett, a cash flow oldalon pedig 9,0 millió eurós beáramlás látszik. A Wood felhívja a figyelmet, hogy a kimutatott nyereség és a cash-in közti különbség okát érdemes a menedzsmentnek tisztázni. Az ügylethez kapcsolódóan az ingatlanok könyv szerinti értéke 2,3 millió euróval csökkent.

A tranzakció után a Park 20 millió euró készpénzzel és 3 millió euró hosszú lejáratú pénzügyi eszközzel rendelkezett; a nettó adósság 52 millió euró, ami a 214 millió eurós portfólió-fair value-hoz viszonyítva 24%-os nettó LTV-t jelent – ez a budapesti irodapiacon kifejezetten konzervatív szint.

Az alaptevékenység is stabil: a negyedéves FFO 3,8 millió euró, a gördülő 12 havi FFO 14,5 millió euró, ami a 165 millió eurós saját tőkéhez mérve 9%-os FFO-ROE. A WOOD kiemeli: a társaság az FFO nagyjából felét fizeti ki osztalékként, a maradék fedezi a fenntartó capexet és a fokozatos deleveraginget – a jelenlegi konzervatív tőkeszerkezet mellett idővel magasabb kifizetési ráta is elképzelhető.

Még több Befektetés

Varga Mihály: a magyar tőzsde növekvő teljesítménye is támogatja a gazdaság fejlődését

Nagy átrendeződés kezdődött a tőzsdén, ide áramlik a pénz az AI-részvényekből

Összefogtak az árnyékbankok, gigantikus hitelcsomaggal lépnek piacra

A telekeladásból befolyó összeg felhasználásáról még nincs döntés: az opciók között különosztalék és a további adósságcsökkentés is szerepel.

A bérbeadottság továbbra is 95%, a „standing” portfólió 206 millió eurón van értékelve. Mivel a 2019 vége óta a könyv szerinti érték ~17%-kal alacsonyabb, miközben az átlagos bérleti díjak 20% felett nőttek, a WOOD számításai szerint a könyv szerinti hozam 8% feletti.

A menedzsment a 2025-ös előretekintő számokat kismértékben felfelé módosította, és 2026-ra is közzétett útmutatást: az FFO nagyságrendje 14 millió euró, ami a jelenlegi szinthez hasonló, magas egyszámjegyű FFO-ROE fenntartását jelentené.

A társaság az északi fejlesztési terület remediációja kapcsán továbbra is jogi úton próbálja érvényesíteni a szennyező felelősségét; szeptember elején új közigazgatási pert indított, de érdemi kármentesítés még nem kezdődött el, a rajt és a befejezés időpontja bizonytalan.

A Graphisoft Park részvénye mögött a sztori változatlan: kiszámítható FFO, konzervatív mérleg, magas bérbeadottság és potenciális extra kifizetés a telekeladás után. Rövid távon a felértékelődési tér a Wood modellje szerint korlátozott, de a védett hozamprofil és a felelős tőkepolitika a papírt a hazai income- és core-core plus ingatlan-kitettséget kereső befektetők számára továbbra is vonzóvá teheti.

A Wood vételi ajánlást tart érvényben a részvényre, a célár 13 euró, ami megegyezik a jelenlegi árfolyammal – a sztori kulcsa inkább a kiszámítható FFO-termelés és az alacsony tőkeáttétel.

A Graphisoft Park árfolyama ma 0,8 százalékot emelkedett, míg idén 13,2 százalékos pluszban van.

uEoOwVQi

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Így cselezik ki az adózást a szemfüles magyar befektetők – heteken belül elillan a lehetőség
Zárócsúcsot döntött a Dow, miközben a tech papírokat büntették
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility