Véleményt mondott a Graphisoft Parkról a Wood

A Graphisoft Park erős, a Wood várakozásaival nagyjából összhangban lévő harmadik negyedévet zárt: a számokat egyszeri hatás, a vízparti telek értékesítése dobta meg, a mérleg pedig látványosan erős maradt.
A telekértékesítés 11,1 millió euró könyv szerinti nyereséget jelentett, a cash flow oldalon pedig 9,0 millió eurós beáramlás látszik. A Wood felhívja a figyelmet, hogy a kimutatott nyereség és a cash-in közti különbség okát érdemes a menedzsmentnek tisztázni. Az ügylethez kapcsolódóan az ingatlanok könyv szerinti értéke 2,3 millió euróval csökkent.
A tranzakció után a Park 20 millió euró készpénzzel és 3 millió euró hosszú lejáratú pénzügyi eszközzel rendelkezett; a nettó adósság 52 millió euró, ami a 214 millió eurós portfólió-fair value-hoz viszonyítva 24%-os nettó LTV-t jelent – ez a budapesti irodapiacon kifejezetten konzervatív szint.
Az alaptevékenység is stabil: a negyedéves FFO 3,8 millió euró, a gördülő 12 havi FFO 14,5 millió euró, ami a 165 millió eurós saját tőkéhez mérve 9%-os FFO-ROE. A WOOD kiemeli: a társaság az FFO nagyjából felét fizeti ki osztalékként, a maradék fedezi a fenntartó capexet és a fokozatos deleveraginget – a jelenlegi konzervatív tőkeszerkezet mellett idővel magasabb kifizetési ráta is elképzelhető.
A telekeladásból befolyó összeg felhasználásáról még nincs döntés: az opciók között különosztalék és a további adósságcsökkentés is szerepel.
A bérbeadottság továbbra is 95%, a „standing” portfólió 206 millió eurón van értékelve. Mivel a 2019 vége óta a könyv szerinti érték ~17%-kal alacsonyabb, miközben az átlagos bérleti díjak 20% felett nőttek, a WOOD számításai szerint a könyv szerinti hozam 8% feletti.
A menedzsment a 2025-ös előretekintő számokat kismértékben felfelé módosította, és 2026-ra is közzétett útmutatást: az FFO nagyságrendje 14 millió euró, ami a jelenlegi szinthez hasonló, magas egyszámjegyű FFO-ROE fenntartását jelentené.
A társaság az északi fejlesztési terület remediációja kapcsán továbbra is jogi úton próbálja érvényesíteni a szennyező felelősségét; szeptember elején új közigazgatási pert indított, de érdemi kármentesítés még nem kezdődött el, a rajt és a befejezés időpontja bizonytalan.
A Graphisoft Park részvénye mögött a sztori változatlan: kiszámítható FFO, konzervatív mérleg, magas bérbeadottság és potenciális extra kifizetés a telekeladás után. Rövid távon a felértékelődési tér a Wood modellje szerint korlátozott, de a védett hozamprofil és a felelős tőkepolitika a papírt a hazai income- és core-core plus ingatlan-kitettséget kereső befektetők számára továbbra is vonzóvá teheti.
A Wood vételi ajánlást tart érvényben a részvényre, a célár 13 euró, ami megegyezik a jelenlegi árfolyammal – a sztori kulcsa inkább a kiszámítható FFO-termelés és az alacsony tőkeáttétel.
A Graphisoft Park árfolyama ma 0,8 százalékot emelkedett, míg idén 13,2 százalékos pluszban van.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Válságra készül a kormány – Parlament előtt a vészhelyzeti terv
Fókuszban az olajellátás.
Lebukhatott a kancellár, csak trükkökkel marad pénz az államkasszában
Súlyos vádakat fogalmaztak meg az 1000 milliárd eurós nagy tervvel kapcsolatban.
Hiánypótló útmutató: így tisztítsd a kulacsod, hogy elkerüld a súlyos betegségeket
Penész, baktériumok és mikrobák melegágya lehet.
Egymással kommunikáló szuperrakétákat fejleszt a világ egyik legerősebb országa: szinte lehetetlen lesz ellene védekezni
Egy esetben különösen hatékony lehet.
Szép csendben egy hatalmas törvénycsomagot terjesztett be Lázár János
Változások jöhetnek a közúti ellenőrzésekben, a határátlépésnél, az útdíjrendszerben, a közösségi közlekedésnél és a vasúton is.
Teljes sötétségbe borult egy ország: egyelőre csak találgatnak, mi történt a népszerű turistaparadicsomban
A helyreállítás fokozatosan zajlik.
Erste Bank: derült égből villámcsapásként ért minket az extraprofitadó megduplázása
A tavalyival megegyező nyereséget ért el a hitelintézet.
Merre tart a mesterséges intelligencia boom Magyarországon? Érkeznek a válaszok!
Jön a Portfolio AI & Digital Transformation 2025!
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
A megújuló energiaforrások helyettesítő hatása
A német villamosenergia-piac tapasztalatai szerint a megújuló energiaforrások kibocsátáscsökkentő hatása csak megfelelő piaci szabályozás mellett érvényesül tartósan.
Akár több százezer forintot spórolhatsz az életbiztosításon, ha még idén megkötöd
Az életbiztosításoknál kulcsfontosságú az életkor: minél idősebben köti meg valaki, annál magasabb lesz a havi díj. Igen ám, de jellemzően nem a tényleges életkor számít, hanem a naptári
Zsiday Viktor: Ha 10 közgazdászból 10 egyetért, az nagyon veszélyes
A HOLD Alapkezelő szakemberei, Zsiday Viktor és Szőcs Gábor portfóliókezelők is színpadon voltak a Portfolio Professional Investment Day 2025 konferencián, ahol az is kiderült, hogy... The post Z
Top 10 osztalék részvény - 2025. november
November harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod