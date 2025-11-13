Wizz Air: ez már a fordulat?

Alaposan megtépték a Wizz Air részvényeit a csütörtök reggeli gyorsjelentést követően. Ennek kapcsán foglalkoztunk most a légitársaság részvényeiben rejlő potenciális fordulattal és az általános befektetési lehetőségekkel. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

A Wizz Air gyorsjelentéseit az utóbbi időben rendre nagy árfolyammozgások követték, többnyire negatív irányban.

A csütörtök reggeli gyorsjelentés hatására azonban jelentős, már közel 18 százalékos pluszban is voltak a légi társaság részvényei.

A grafikonon ráadásul fordulós jelek is vannak, így adódik a kérdés: vegyünk most Wizz Air részvényeket?