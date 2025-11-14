  • Megjelenítés
Hatalmas rakétabeszerzésre készül Európa egyik legnagyobb hatalma
A Pentagon közlése szerint az amerikai külügyminisztérium jóváhagyta Németország SM-6 Block I és SM-2 Block IIIC rakétáinak lehetséges, 3,5 milliárd dollár értékű beszerzését.

A Pentagon pénteken közölte, hogy a külügyminisztérium rábólintott a Standard Missile SM-6 Block I és SM-2 Block IIIC, valamint a kapcsolódó felszerelések lehetséges eladására Németországnak.

Az ügylet becsült értéke mintegy 3,5 milliárd dollár.

A megállapodás fővállalkozója az RTX lesz.

Forrás: Reuters

