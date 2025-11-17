Figyelem: kitörés előtt az év egyik sztárbefektetése

November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az utóbbi hónapokban valósággal záporoztak a tőzsdei sikersztorik: az arany megállíthatatlan emelkedése, a kvantumtechnológiás papírok rakétaszerű felszállása vagy az uránpiacon megindult újabb befektetési hullám mind bőséges hozamot hozott azoknak, akik időben ráéreztek a trendek erejére és időben tudtak be-és kiszállni.

Most azonban egy egészen más kaliberű történetre fogunk fókuszálni – egy olyan területről van szó, amit még alig ismer a szélesebb befektetői kör, pedig nagyon is érdemes lenne. Itt nem arról van szó, hogy lassan-lassan javulnak a kilátások és ez szépen feljebb tolja az árfolyamokat. Ez a szegmens a villámgyors mozgások terepe: néhány nap leforgása alatt képesek duplázni a részvények, és egyetlen stratégiai bejelentés után olyan meredek ralik indulnak, amelyek még a rutinos kereskedőket is meglepik. De ez ugyanígy igaz a másik irányban is: néha amilyen gyorsan fellendül egy sztori, olyan gyorsan fölbe is tud állni. Most egy olyan részvénnyel fogunk foglalkozni, ahol az árrobbanást meredek bezuhanás követte,

de ez az elemzők szerint nagyon ritka és nagyon izgalmas beszállási pontot jelent.