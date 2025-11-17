Így tud beindulni a nagy vérengzés a tőzsdéken

Az amerikai tőzsdék értékeltségei az elmúlt hetekben időszakban rekordot döntöttek, ami érezhetően egyre óvatosabbá, sőt, helyenként idegesebbé teszik a befektetőket. A bizonytalanságnak sok forrása van. Ezek egyike, hogy az amerikai kormányzat több mint 40 napig nem működött, és alig tudunk valamit az inflációról és a munkaerőpiacról. A másik fontos tényező az AI-beruházásba ömlő felfoghatatlan mennyiségű pénz megtérülése körüli aggodalom. Még Sam Altman, az OpenAI elnöke is felkapta a vizet, amikor a bevételekről kérdezték az elmúlt hetekben.
Tiszta sor, hogy miért sérülékenyebbek a tőzsdék, és az sem meglepő, hogy mostanában heti kétszer látunk 2%-os napon belüli eséseket a Nasdaq 100-on. Ilyen részvénypiaci menetelés mellett, rekordértékeltségek közelében, ilyen hetek után természetesen adódik a kérdés: ez már a bemelegítés a medvepiacra?
A mindenki által ismert kockázatok persze nem segítenek a helyzeten, azonban most egy nagyon speciális sokk éri a befektetéseket, és egyelőre ez a láthatatlan gyilkos nem tágít. Segítünk eligazodni, és megmutatjuk, hogyan tovább.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés