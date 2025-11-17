Így tud beindulni a nagy vérengzés a tőzsdéken

Egyre csúnyábban néznek ki az amerikai tőzsdék az elmúlt hetekben. Sokasodnak az olyan napok is, amikor 2%-os eséseket látunk. Sokan az AI-ra mutogatnak, valaki az amerikai jegybank elnökét hibáztatja, és vannak, akik a munkaerőpiaci folyamatokra vagy az adathiányra mutogatnak. Ennél azonban a háttérben egy sokkal fontosabb és sajnos gyilkosabb dolog történik, és alig esik szó róla.

Részvények a portfólióban Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!

Az amerikai tőzsdék értékeltségei az elmúlt hetekben időszakban rekordot döntöttek, ami érezhetően egyre óvatosabbá, sőt, helyenként idegesebbé teszik a befektetőket. A bizonytalanságnak sok forrása van. Ezek egyike, hogy az amerikai kormányzat több mint 40 napig nem működött, és alig tudunk valamit az inflációról és a munkaerőpiacról. A másik fontos tényező az AI-beruházásba ömlő felfoghatatlan mennyiségű pénz megtérülése körüli aggodalom. Még Sam Altman, az OpenAI elnöke is felkapta a vizet, amikor a bevételekről kérdezték az elmúlt hetekben.

Tiszta sor, hogy miért sérülékenyebbek a tőzsdék, és az sem meglepő, hogy mostanában heti kétszer látunk 2%-os napon belüli eséseket a Nasdaq 100-on. Ilyen részvénypiaci menetelés mellett, rekordértékeltségek közelében, ilyen hetek után természetesen adódik a kérdés: ez már a bemelegítés a medvepiacra?

A mindenki által ismert kockázatok persze nem segítenek a helyzeten, azonban most egy nagyon speciális sokk éri a befektetéseket, és egyelőre ez a láthatatlan gyilkos nem tágít. Segítünk eligazodni, és megmutatjuk, hogyan tovább.