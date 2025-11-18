24 milliárd forintos uniós támogatást nyert gigabites hálózatfejlesztésre a 4iG

Több mint 24 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a 4iG Nyrt. leányvállalata a Gigabit Magyarország Program keretében szélessávú hálózati végpontok gigabitképessé tételére összesen 24 járásban – közölte a társaság a BÉT honlapján kedden.

A tájékoztatás szerint a 4iG közvetett leányvállalatának, a 2Connect Távközlési és Infrastruktúra Kft. jogelődje, a D-Infrastruktúra Kft. sikeresen pályázott a Digitális Magyarország Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) 3.1.2-25 - Gigabit Magyarország Program elnevezésű pályázatának első ütemében.

A társaság 24 járásban nyert jogosultságot 24,424 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás igénybevételére,

amelyet a támogatási szerződések megkötését követően, várhatóan 3 év alatt, a fejlesztések elkészültével párhuzamosan vehet igénybe.

A pályázat célja a lakossági, vállalati, intézményi szélessávú hálózati végpontok gigabitképessé tétele, a szélessávú szolgáltatások minőségének folyamatos javítása, a vezeték nélküli hálózati lefedettség növeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése – közölték.

