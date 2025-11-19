Nehézsúlyú játékos terjeszkedik az AI-piacon, nagy terveket szőttek

A Wall Street Journal szerdai értesülése szerint a kanadai befektetési társaság új stratégiát indít, amely a mesterséges intelligenciához köthető infrastruktúrákba irányuló befektetéseket célozza. A lap úgy tudja, hogy a Brookfield

már 5 milliárd dollárt gyűjtött össze befektetőktől

A pénzt többek között saját mérlegéből, az Nvidiától, a Kuvaiti Befektetési Hatóságtól (Kuwait Investment Authority, KIA) gyűjtötték össze. A Brookfield és a KIA nem reagált a hírügynökség megkeresésére.

A beszámoló szerint a vállalat a bevont tőkét – társbefektetésekkel és hitellel kiegészítve – akár 100 milliárd dollár értékű AI-infrastruktúra megépítésére és felvásárlására kívánja felhasználni. A világszerte több mint 1 billió dollárnyi kezelt vagyonnal rendelkező Brookfield az AI-ökoszisztéma teljes spektrumában fektetne be, az adatközpontoktól és energiatermelőktől a chipgyártásig. A források többségét a jelentés szerint zöldmezős beruházásokra, vagyis teljesen új, beépítetlen területeken induló projektekre fordítanák.

Az AI-infrastruktúra földterületet, energiát és kifejezetten erre tervezett szuperszámítógépeket igényel. A Brookfielddel való partnerségünk mindezt egy bevetésre kész AI-felhőben egyesíti

– fogalmazott Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a Reutersnek küldött e-mailes közleményében.

A Brookfield a világ egyik legnagyobb befektetője az AI-értékláncban: világszerte több mint 100 milliárd eurót fektetett be a digitális infrastruktúrába, a megújuló energiába és a félvezetőgyártásba. Közben a befektetői étvágy az AI-cégek iránt továbbra is erős, noha egyre több figyelmeztetés érkezik egy esetleges AI-lufiról, amelyet az elszálló értékeltségek és az agresszív költekezési tervek hajtanak.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről, üzleti tapasztalatokról, gyakorlati megoldásokról lesz szó egy egész napon át, érdemes regisztrálni az eseményre!

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ