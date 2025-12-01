  • Megjelenítés
Accorde: jobbnak látjuk a régiós részvénykitettség csökkentését

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Változás?

A szezonálisan legerősebb hónapnak számító november nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a mesterséges intelligencia papírok kisebb-nagyobb korrekciója a hónap közepén inkább kockázatkerülést hozott. Ezzel szemben a régiós papírok tovább meneteltek, továbbra is abszolút csúcs körül kereskedve, így itt jobbnak látjuk a kitettség csökkentését, kifejezetten az orosz-ukrán háború proxijaként viselkedő papírok esetében. Bár a kormányzati leállás problémája megoldódott, a kimaradó adatok miatt relatíve vakrepülésben hoz döntést a Fed december elején, így innen is eredhet kockázat, ami szintén alátámasztja az óvatosságunkat. Fejlett piaci kitettségünket, amely alatt teljes egészében Nyugat-Európát értjük, továbbra is tartjuk, egyáltalán nem látszik olyan szélsőségesnek a pozicionáltság, mint egyes régiós részvények esetében.

Részben a fenti okból is kifolyólag szintén csökkentjük nemzetközi kötvénykitettségünket, azon belül is a megmaradt amerikai hosszú papírokból látjuk jobbnak a csökkentést, ugyanis a 4 százalék alatti szinten már kevés potenciált látunk addig, amíg nem jönnek erősebb jelek a lassulásra. Ezzel szemben hazai fronton a 7 százalék feletti tízéves esetében már optimistábbak vagyunk, nagyobb felszúrások esetében érdemes lehet növelni belőle, persze figyelembe véve a sorok írása pillanatában még nem ismert hitelminősítői döntések eredményét. A némileg magasabb készpénzállomány pedig jól jöhet egy részvénypiaci korrekció esetére, de az általános év eleji vállalati kötvénykibocsátási aktivitás miatt is érdemes lehet tartalékolni."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Accorde Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 20%
  • EUR kitettség: 40%
  • USD kitettség: 20%
  • Egyéb devizás kitettség: 20%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

