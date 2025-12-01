  • Megjelenítés
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai - díjmentes, interaktív előadás
A tartós befektetési számla (TBSZ) az egyik legfontosabb adóoptimalizációs eszköz a hazai befektetők számára. Előadásunk közérthetően, mégis szakmai mélységgel mutatja be, hogyan illeszthető be a TBSZ egy hosszú távú, stratégiai pénzügyi portfólióba, és miért számít ma kulcsterületnek a megtakarítási döntéseknél.

A gazdasági környezet folyamatos változása miatt egyre fontosabb, hogy a befektetők olyan eszközöket válasszanak, amelyekkel nemcsak a hozamot, hanem a költséghatékonyságot és az adózási előnyöket is optimalizálni tudják.

A TBSZ ebben a rendszerben kiemelt jelentőségű, különösen azok számára, akik tudatosan, hosszabb távra terveznek.

Előadásunk célja, hogy strukturált, átlátható módon mutassa be a TBSZ gyakorlati alkalmazását, valamint azokat a tényezőket, amelyek alapján eldönthető, mikor és kinek jelent valós előnyt.

Miről lesz szó:

  • A TBSZ előnyei
  • Az adómegtakarítás relevanciája különböző befektetési időhorizontokon
  • Eszközkategóriák, amelyek hatékonyan működnek TBSZ keretében
  • Gyakori befektetői hibák és azok megelőzése
  • A TBSZ helye egy tudatos pénzügyi és vagyontervezési struktúrában
  • Gyakorlati tudnivalók a nyitáshoz és fenntartáshoz

Ha szeretnél magabiztosan belevágni a tőzsdei befektetésekbe, ez az előadás a tökéletes kiindulópont.

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2025. december 02. 14:00 - 14:30.

Helyszín: az internet

Jelentkezés és további információ.

