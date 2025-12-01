Equilor Alapkezelő: A kamatvárakozás mint piacmozgató erő

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írása olvasható:

"A novemberi tőkepiaci hangulatot alapvetően a FED decemberi kamatcsökkentésének kiárazása és a kamatcsökkentési várakozások újraéledése, valamint az AI szektor növekedését illető bizonytalanság határozta meg. A Nasdaq index egy jelentősebb esést visszadolgozva 3%-os veszteségben zárt, míg a 10 éves hozam 7bp-tal 4,00%-ra csökkent. A gyenge munkaerőpiaci adatok hatására az EURUSD feljebb kapaszkodott, az 1,15-ös tartomány tetejéhez.

A nyugat-európai részvényindexek megúszták 1% körüli veszteséggel, míg a közép-kelet-európai indexek 1-2% körüli növekedést értek el az orosz-ukrán béketárgyalások megindulásának hatására. A német 10 éves hozam enyhén, 4bp-tal emelkedett.

A magyar költségvetési hiány tervezetet 2025 és 2026-ra egyaránt 5,0%-ra emelte a kormány, ami a piaci várakozásokhoz való igazodást jelent. A 10 éves forint állampapír hozam 20 bp-tal került feljebb ennek hatására. Az EURHUF tovább folytatta a lejtmenetet, immár a 381,50-es szintet ostromolva. A forint erősödő trendje kitarthat legalább a jövő év első negyedévéig, mert addig az MNB nagy valószínűséggel nem fog változtatni jelenlegi, szigorú 6,5%-os alapkamaton.

A modellportfólió arányait nem változtattuk jelentősen. A kötvény eszközosztályon belül a hazai kötvényarány változatlan, mivel a relatív alulértékeltség fennmaradt és a várható régiós kamatcsökkentések hatására az MNB mozgástere fokozatosan növekszik. A részvény eszközosztályon belül továbbra is bízunk a hazai és régiós részvények felülteljesítésében. A fejlett piaci részvények súlyát 20%-on tartottuk."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Equilor Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 40%

EUR kitettség: 35%

USD kitettség: 25%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

