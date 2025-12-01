Gránit: a forintot továbbra is támasztja a szigorú jegybanki politika
"Közel másfél hónap után november 12-én újraindult az amerikai kormányzat. A hónap során Powell kommunikációja miatt a piac arra számított, hogy az idénre már végeztek a kamatvágásokkal. Azonban John Williams, a New York-i Fed elnökének előző heti beszéde ezt borította, ugyanis esélyesnek mondta a „közeljövőbeni kiigazítást” (a „further adjustment in the near-term” kifejezést). Ennek következtében a 30 százalék körülire árazott decemberi vágás 70 százalék környékére ugrott fel. A Fed következő elnökének kilétét még mindig homály fedi, azonban több komoly jelölt is szóba kerül. Továbbá még fontos megemlíteni, hogy a Venezuelával szembeni konfliktus a hónapban tovább élesedett. A nagy amerikai részvényindexek a hónapban enyhe eséseket produkáltak. A piac egyik kedvence, az NVIDIA, mely évek óta domináns szereplője a GPU-k és AI-alapú megoldások világának, most egy új, jelentős kihívóval néz szembe piaci részesedéséért, az Alphabettel.
Az orosz-ukrán konfliktus esélyesen közelít a rég várt béke felé. Azonban dátumot nem látunk, és a béketárgyalások még egy darabig eltarthatnak.
Románia felől a költségvetési konszolidációs törekvéseik ellenére sem mentek el a baljós felhők. Az Európai Tanács csökkentette a GDP-várakozását. Mindemellett politikai belharcok folynak a kormánykoalíció és az ellenzék közt, tovább komplikálva a konszolidációs törekvéseket.
A forint további közel 2 százalékkal erősödött a hónapban. Továbbra is támasztja az MNB szigorú kamatpolitikája, kommunikációja és a carry trade befektetők érdeklődése. Az inflációs adatok enyhe pozitív meglepetést okoztak, míg a kötvényhozamok a hónapban emelkedtek. Ez részben betudható Nagy Márton bejelentésének, mely az idei és következő évi költségvetési hiánycélt 5 százalékra emelte; a hozamemelkedést továbbá magyarázhatják a Moody’s és a Fitch közelgő hitelminősítései is. (Szerk.: a portfólióajánló a péntek esti Moody's-döntés előtt készült.)
A hónap történései egyelőre nem indokolják, hogy változtassunk az eszközallokáción a korábbi portfólió-ajánlónkhoz képest."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A Gránit Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 83%
- EUR kitettség: 7%
- USD kitettség: 10%
- Egyéb devizás kitettség: 0%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
LNG-piaci földrengés: a brit kormány kirántotta a pénzt a Total megaprojektje alól
Európa ellátásában fontos szerepet kapott volna.
Itt a bejelentés: kiderült, mikor fogadja Putyin Trump jobbkezét
Megszólalt a Kreml.
Európai körútra kelt Volodimir Zelenszkij – Még vannak "kemény kérdések", melyeket tisztázni kell a békéhez
Minden nagyon konstruktív volt Floridában.
Kiderült: teljes katasztrófa az Ukrajnának átadott amerikai csodafegyver, már ki is vonták a forgalomból
Csalódást okozott az amerikai hadiipar fényes üdvöskéje.
Ezért jön Magyarországra az ázsiai nagytőke
A Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda szakértőit kérdeztük.
"Minden fővállalkozót előveszünk" - Lázár János követeli, hogy fizessék ki az alvállalkozókat
Általános vizsgálatot rendel el a miniszter.
Új részvény debütált a magyar tőzsdén!
A MetMax Europe.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Áruhitel vagy személyi kölcsön: melyik éri meg jobban az ünnepek idején?
Az ünnepek közeledtével sokan új tévén, laptopon, háztartási gépen vagy okostelefonon gondolkodnak - és egyre gyakoribb, hogy ezekhez nem készpénzből, hanem részletfizetéssel szeretnének ho
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza
"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha
Nem csak a hírek mutatják, ami fontos - Miről gondolkoztak a világ vezető agytrösztjei 2025 októberében?
Az Összkép új kalandba kezd, kísérletként havi összefoglalót készítünk a világ vezető agytrösztjeinek munkáiból. Célunk, hogy áttekintsük a világ alakulásának fő trendjeit mélyebben
Az osztalék portfólióm - 2025. november
Két új céget is vettem, meg bővítettem is, szóval aktív volt ez a hónap is.VáltozásokFederal Agricultural Mortgage Corporation( AGM) vásárlás 164 dolláron. A hozama csak 3,66%, de nem ezért
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé?
Az ISO 27001 tanúsítás ma már üzleti szükséglet: növeli az ügyfélbizalmat, megkönnyíti a tender- és vendor-auditokat, és csökkenti az információbiztonsági incidensek kockázatát. Az ISO
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai
Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!