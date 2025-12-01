  • Megjelenítés
Befektetés

Gránit: a forintot továbbra is támasztja a szigorú jegybanki politika

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Gránit Alapkezelő írása olvasható:

"Közel másfél hónap után november 12-én újraindult az amerikai kormányzat. A hónap során Powell kommunikációja miatt a piac arra számított, hogy az idénre már végeztek a kamatvágásokkal. Azonban John Williams, a New York-i Fed elnökének előző heti beszéde ezt borította, ugyanis esélyesnek mondta a „közeljövőbeni kiigazítást” (a „further adjustment in the near-term” kifejezést). Ennek következtében a 30 százalék körülire árazott decemberi vágás 70 százalék környékére ugrott fel. A Fed következő elnökének kilétét még mindig homály fedi, azonban több komoly jelölt is szóba kerül. Továbbá még fontos megemlíteni, hogy a Venezuelával szembeni konfliktus a hónapban tovább élesedett. A nagy amerikai részvényindexek a hónapban enyhe eséseket produkáltak. A piac egyik kedvence, az NVIDIA, mely évek óta domináns szereplője a GPU-k és AI-alapú megoldások világának, most egy új, jelentős kihívóval néz szembe piaci részesedéséért, az Alphabettel.

Az orosz-ukrán konfliktus esélyesen közelít a rég várt béke felé. Azonban dátumot nem látunk, és a béketárgyalások még egy darabig eltarthatnak.

Románia felől a költségvetési konszolidációs törekvéseik ellenére sem mentek el a baljós felhők. Az Európai Tanács csökkentette a GDP-várakozását. Mindemellett politikai belharcok folynak a kormánykoalíció és az ellenzék közt, tovább komplikálva a konszolidációs törekvéseket.

A forint további közel 2 százalékkal erősödött a hónapban. Továbbra is támasztja az MNB szigorú kamatpolitikája, kommunikációja és a carry trade befektetők érdeklődése. Az inflációs adatok enyhe pozitív meglepetést okoztak, míg a kötvényhozamok a hónapban emelkedtek. Ez részben betudható Nagy Márton bejelentésének, mely az idei és következő évi költségvetési hiánycélt 5 százalékra emelte; a hozamemelkedést továbbá magyarázhatják a Moody’s és a Fitch közelgő hitelminősítései is. (Szerk.: a portfólióajánló a péntek esti Moody's-döntés előtt készült.)

Még több Befektetés

VIG Alapkezelő: kettőt előre, egyet hátra a világgazdaságban és a tőkepiacokon

Equilor Alapkezelő: A kamatvárakozás mint piacmozgató erő

Ezekkel a részvényekkel lehet most nagyon sok pénzt keresni!

A hónap történései egyelőre nem indokolják, hogy változtassunk az eszközallokáción a korábbi portfólió-ajánlónkhoz képest."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A Gránit Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 83%
  • EUR kitettség: 7%
  • USD kitettség: 10%
  • Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Ez is érdekelhet
Kongatják a vészharangokat, az évezred eleje óta nem látott válságban az EU legerősebb országa
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai - díjmentes, interaktív előadás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility