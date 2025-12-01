Gránit: a forintot továbbra is támasztja a szigorú jegybanki politika

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Gránit Alapkezelő írása olvasható:

"Közel másfél hónap után november 12-én újraindult az amerikai kormányzat. A hónap során Powell kommunikációja miatt a piac arra számított, hogy az idénre már végeztek a kamatvágásokkal. Azonban John Williams, a New York-i Fed elnökének előző heti beszéde ezt borította, ugyanis esélyesnek mondta a „közeljövőbeni kiigazítást” (a „further adjustment in the near-term” kifejezést). Ennek következtében a 30 százalék körülire árazott decemberi vágás 70 százalék környékére ugrott fel. A Fed következő elnökének kilétét még mindig homály fedi, azonban több komoly jelölt is szóba kerül. Továbbá még fontos megemlíteni, hogy a Venezuelával szembeni konfliktus a hónapban tovább élesedett. A nagy amerikai részvényindexek a hónapban enyhe eséseket produkáltak. A piac egyik kedvence, az NVIDIA, mely évek óta domináns szereplője a GPU-k és AI-alapú megoldások világának, most egy új, jelentős kihívóval néz szembe piaci részesedéséért, az Alphabettel.

Az orosz-ukrán konfliktus esélyesen közelít a rég várt béke felé. Azonban dátumot nem látunk, és a béketárgyalások még egy darabig eltarthatnak.

Románia felől a költségvetési konszolidációs törekvéseik ellenére sem mentek el a baljós felhők. Az Európai Tanács csökkentette a GDP-várakozását. Mindemellett politikai belharcok folynak a kormánykoalíció és az ellenzék közt, tovább komplikálva a konszolidációs törekvéseket.

A forint további közel 2 százalékkal erősödött a hónapban. Továbbra is támasztja az MNB szigorú kamatpolitikája, kommunikációja és a carry trade befektetők érdeklődése. Az inflációs adatok enyhe pozitív meglepetést okoztak, míg a kötvényhozamok a hónapban emelkedtek. Ez részben betudható Nagy Márton bejelentésének, mely az idei és következő évi költségvetési hiánycélt 5 százalékra emelte; a hozamemelkedést továbbá magyarázhatják a Moody’s és a Fitch közelgő hitelminősítései is. (Szerk.: a portfólióajánló a péntek esti Moody's-döntés előtt készült.)

A hónap történései egyelőre nem indokolják, hogy változtassunk az eszközallokáción a korábbi portfólió-ajánlónkhoz képest."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A Gránit Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 83%

EUR kitettség: 7%

USD kitettség: 10%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

