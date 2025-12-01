K&H: a korrekciót kihasználva emeltük a részvénykitettségünket

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a K&H Alapkezelő írását olvashatják:

"Novemberben az elmúlt hónapokhoz képest jelentősen megnőtt a volatilitás a tőzsdéken. A befektetők egy része elbizonytalanodott az AI-sztori értékeltségével, finanszírozhatóságával és megtérülésével kapcsolatban, így megindult némi korrekció a technológiai szektorban, míg az elmúlt időszakban hanyagolt defenzív szegmenseket ismét kezdték felfedezni a piacok. Emellett a Fed kamatvágásával kapcsolatos várakozások mozgatták leginkább az árfolyamokat, az amerikai jegybanknak óvatosan kell manővereznie a még mindig a célérték feletti infláció és a romló munkaerő-piaci folyamatok közepette. A hónap végére azonban ismét az optimizmus vette át a főszerepet, mivel az amerikai gazdaság összességében továbbra is jól tartja magát, a harmadik negyedéves vállalati eredmények a várakozások felett alakultak és a Fed kamatvágásával kapcsolatos várakozások újra erősödtek. Ezzel együtt továbbra is igaz, hogy az amerikai piac drágának számít a várható profitokhoz képest, így bármilyen érdemleges negatív hírre érzékenyebben reagálhatnak a tőzsdék. Az amerikai kötvénypiacon novemberben is csak kisebb mozgásokat láttunk, a hónap végén a 10 éves amerikai államkötvény-hozamok 4% körül alakultak. A hazai kötvénypiacon volt némi hozamemelkedés a hónap során, november végén 7% körül állt a 10 éves magyar államkötvények hozama.

A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. A főbb eszközosztályokat tekintve a részvények esetén a hónap során a korrekciót kihasználva emeltük a kitettségünket. Régiós szinten továbbra is felülsúlyozzuk az amerikai, míg alulsúlyozzuk a csendes-óceáni térség részvénypiacát, és némileg növeltük a kínai részvénypiaci pozícióinkat. A szektorokat tekintve felülsúlyozzuk a pénzügyi-, a technológiai-, és az egészségügyi-szegmens papírjait, míg a napi fogyasztási cikkeket előállító- és az ipari-szektor részvényeiből a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk a vegyes alapok portfólióiban."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A K&H Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 65%

EUR kitettség: 8%

USD kitettség: 20%

Egyéb devizás kitettség: 7%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ