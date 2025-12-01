OTP: továbbra is tartunk az AI-mánia kifulladásától
"Novemberben estek a részvényárfolyamok, az AI beruházások finanszírozási/megtérülési kérdésének előtérbe kerülése megingatta a befektetők bizalmát. Ehhez párosultak a hónap első felében szigorúbb hangvételű FED-kommentárok, megkérdőjelezve az eddig szinte biztosra vett decemberi amerikai kamatcsökkentést. Mindezek eredményeként a technológiai részvények alulteljesítésével telt a november, a feltörekvő piacokat pedig az erősödő dollár tartotta nyomás alatt. A hónap végéhez közeledve azonban megjelentek a „galamb” döntéshozók, aminek köszönhetően, a decemberi kamatcsökkentés újbóli beárazásával párhuzamosan, a részvényindexek is korrigálni tudtak. A buy-the-dip mentalitás továbbra is erős, így érdemi esésről most sem beszélhetünk. A jelenlegi környezetben kitartunk az óvatosabb részvény pozícionáltságunk mellett, továbbra is a mesterséges intelligencia sztorit övező mánia kifulladásától tartunk.
A fejlett piaci kötvénybefektetőknek most sem kellett aszpirin után nyúlniuk, a hosszú hozamok szűk, 15-20 bázispontos sávban mozogtak az elmúlt két hónapban. Ezzel szemben a magyar piacon az idei és 2026-os költségvetési hiány megemelése látványos hozamemelkedést eredményezett. A 10 éves és ennél hosszabb lejáratú állampapírok hozama 40 bázispontot emelkedett. Az MNB alelnök lemondása átmenetileg újabb pofont adott a hazai kötvényeknek és a forintnak, ezután azonban a kedvező nemzetközi környezettől is támogatva korrigáltak a kötvények, a forint pedig erősödéssel zárta a hónapot. A romló hangulatot kihasználva taktikailag növeltük állampapír kitettségünket, év végéig a kedvező szezonalitás és a várható banki vásárlások miatt pozitív a várakozásunk. Rövidtávon az érkező hitelminősítői vélemények okozhatnak megingást, leginkább a novemberi Moody’s-os döntést övezi bizonytalanság. (Szerk.: a portfólióajánló a péntek esti Moody's-döntés előtt készült.) Mi nem számítunk leminősítésre, inkább a jövő évi, választást követő döntéseknél gondoljuk reálisnak ennek veszélyét. Középtávon a választáshoz közeledve tovább élénkülhet a költségvetési költekezés, ami a szigorúbb (effektíve kamatot nem csökkentő) jegybankkal együtt ismét előidézhet hozamemelkedő epizódot."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az OTP Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 50%
- EUR kitettség: 40%
- USD kitettség: 10%
- Egyéb devizás kitettség: 0%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Szomorú statisztika látott napvilágot - Tovább szedik áldozataikat a gyilkos eszközök
Több mint hatezer áldozat.
Szijjártó: a szankcionált orosz cégek helyén két magyar nagyvállalat is pozíciót szerezhet
Elismerte az egyeztetést.
Magyar magánklinika kerül a Mészáros Csoport érdekeltségébe
Bővül a vállalatcsoport portfóliója.
Eddig tartott a lakáspiaci Otthon Start-őrület: nagyot estek az adásvételek
Egy év alatt 15,7%-ot csökkent a havi lakástranzakciók száma.
Láthatatlan erő emészti fel a világ legnépesebb országának gazdaságági növekedését
Vészjósló jeleket látnak a szakértők.
Taktikát váltott Ukrajna – Ez pedig rámutat egy igencsak súlyos problémára
Ennek ellenére hatékony lehet.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Áruhitel vagy személyi kölcsön: melyik éri meg jobban az ünnepek idején?
Az ünnepek közeledtével sokan új tévén, laptopon, háztartási gépen vagy okostelefonon gondolkodnak - és egyre gyakoribb, hogy ezekhez nem készpénzből, hanem részletfizetéssel szeretnének ho
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé?
Az ISO 27001 tanúsítás ma már üzleti szükséglet: növeli az ügyfélbizalmat, megkönnyíti a tender- és vendor-auditokat, és csökkenti az információbiztonsági incidensek kockázatát. Az ISO
Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza
"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha
Nem csak a hírek mutatják, ami fontos - Miről gondolkoztak a világ vezető agytrösztjei 2025 októberében?
Az Összkép új kalandba kezd, kísérletként havi összefoglalót készítünk a világ vezető agytrösztjeinek munkáiból. Célunk, hogy áttekintsük a világ alakulásának fő trendjeit mélyebben
Az osztalék portfólióm - 2025. november
Két új céget is vettem, meg bővítettem is, szóval aktív volt ez a hónap is.VáltozásokFederal Agricultural Mortgage Corporation( AGM) vásárlás 164 dolláron. A hozama csak 3,66%, de nem ezért
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai
Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.