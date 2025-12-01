OTP: továbbra is tartunk az AI-mánia kifulladásától

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"Novemberben estek a részvényárfolyamok, az AI beruházások finanszírozási/megtérülési kérdésének előtérbe kerülése megingatta a befektetők bizalmát. Ehhez párosultak a hónap első felében szigorúbb hangvételű FED-kommentárok, megkérdőjelezve az eddig szinte biztosra vett decemberi amerikai kamatcsökkentést. Mindezek eredményeként a technológiai részvények alulteljesítésével telt a november, a feltörekvő piacokat pedig az erősödő dollár tartotta nyomás alatt. A hónap végéhez közeledve azonban megjelentek a „galamb” döntéshozók, aminek köszönhetően, a decemberi kamatcsökkentés újbóli beárazásával párhuzamosan, a részvényindexek is korrigálni tudtak. A buy-the-dip mentalitás továbbra is erős, így érdemi esésről most sem beszélhetünk. A jelenlegi környezetben kitartunk az óvatosabb részvény pozícionáltságunk mellett, továbbra is a mesterséges intelligencia sztorit övező mánia kifulladásától tartunk.

A fejlett piaci kötvénybefektetőknek most sem kellett aszpirin után nyúlniuk, a hosszú hozamok szűk, 15-20 bázispontos sávban mozogtak az elmúlt két hónapban. Ezzel szemben a magyar piacon az idei és 2026-os költségvetési hiány megemelése látványos hozamemelkedést eredményezett. A 10 éves és ennél hosszabb lejáratú állampapírok hozama 40 bázispontot emelkedett. Az MNB alelnök lemondása átmenetileg újabb pofont adott a hazai kötvényeknek és a forintnak, ezután azonban a kedvező nemzetközi környezettől is támogatva korrigáltak a kötvények, a forint pedig erősödéssel zárta a hónapot. A romló hangulatot kihasználva taktikailag növeltük állampapír kitettségünket, év végéig a kedvező szezonalitás és a várható banki vásárlások miatt pozitív a várakozásunk. Rövidtávon az érkező hitelminősítői vélemények okozhatnak megingást, leginkább a novemberi Moody’s-os döntést övezi bizonytalanság. (Szerk.: a portfólióajánló a péntek esti Moody's-döntés előtt készült.) Mi nem számítunk leminősítésre, inkább a jövő évi, választást követő döntéseknél gondoljuk reálisnak ennek veszélyét. Középtávon a választáshoz közeledve tovább élénkülhet a költségvetési költekezés, ami a szigorúbb (effektíve kamatot nem csökkentő) jegybankkal együtt ismét előidézhet hozamemelkedő epizódot."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az OTP Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 50%

EUR kitettség: 40%

USD kitettség: 10%

Egyéb devizás kitettség: 0%

