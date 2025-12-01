VIG Alapkezelő: kettőt előre, egyet hátra a világgazdaságban és a tőkepiacokon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a VIG Alapkezelő írása olvasható:

"Az USA-ban a FED októberi 25 bázispontos vágása és a decembertől leálló QT (mennyiségi szigorítás) elvben támogató volt, Jerome Powell jegybankelnök azonban többször jelezte, hogy a következő kamatcsökkentés „messze nem eldöntött”, ami időszakos dollárerősödést, hozamemelkedést és részvénykorrekciót hozott. A hónap második felében a romló munkaerő-piaci indikátorok (gyengébb ADP foglalkoztatási jelentés, a gazdasági helyzetről szóló Beige Book, lassuló fogyasztás az alacsonyabb jövedelmű háztartásoknál) újra növelték a decemberi kamatvágás valószínűségét, habár rég nem voltak ilyen változékonyak a monetáris politikai várakozások.

Ezt Stephen Miran és Christopher Waller Fed-vezetők lazításpárti üzenetei, valamint a Hassett-jelölés (Kevin Hassett lehet Donald Trump favoritja a Fed-elnöki posztra, aki a Trump-kormány gazdaságpolitikájában is fontos szerepet játszott). A hosszú hozamok 4% körülire csúsztak, a dollár gyengült, ami kifejezetten pozitív volt a kockázatos eszközök – főleg a korábban lemaradó ciklikus szektorok, a small cap-ek és a kriptoeszközök – számára. Negatív tényezőként jelent meg ugyanakkor, hogy az AI-infrastruktúra-beruházásokat a cégek egyre inkább hitelből finanszírozzák, növelve a private credit kockázatokat és a jövőbeni megtérüléssel kapcsolatos bizonytalanságot. Ez pedig időszakos rotációt okozott a nagy növekedési/tech szegmensből a defenzívebb és értékalapú papírok felé.

A Trump–Xi Jinping találkozó után bejelentett vámcsökkentési “tűzszünet” és a ritkaföldfém-megállapodás rövid távon javította a kockázati étvágyat, különösen a japán és dél-koreai exportpiacokon, ami pozitív a chip- és AI-kapcsolt szektorok középtávú kilátásaira. A japán jegybank változatlanul laza monetáris politikát folytat, a jen mélyen negatív reálkamata tovább táplálja a részvénypiaci ralit, miközben az emelkedő tokiói infláció miatt nő a későbbi normalizáció kockázata, ami a jen középtávú felértékelődésének irányába mutat. Ezzel szemben Kína gyenge külkereskedelmi és üzleti (PMI)-adatokkal, eső ipari profittal, tartós ingatlanszektor-feszültséggel küzd: a korlátozott élénkítés miatt a részvény- és devizapiaci teljesítmény alulteljesítő maradt, még a vámfegyverszünet ellenére is.

Az eurózónában az infláció fokozatosan a 2% körüli cél felé csúszik, ugyanakkor a GDP gyakorlatilag stagnál, a növekedést néhány kisebb gazdaság (pl. Írország, Spanyolország) húzza, miközben a magországok feldolgozóipara recesszióban van. Az Európai Központi Bank egyelőre tartja a kamatszintet, de a piac egyre agresszívabban áraz 2025-ös lazítást, ami mérsékelt hozamesést és az euró időszakos erősödését hozta a gyengülő dollárral szemben. A bejelentett ukrán béketerv átmenetileg javította a kockázatvállalási kedvet a kelet-közép-európai eszközökben és a ciklikus szektorokban (bankok, építőipar, turizmus), bár a kínai verseny és a szerkezeti gyengeségek továbbra is lefelé mutató kockázatot jelentenek.

A magyar gazdaság lényegében stagnál: a harmadik negyedéves GDP kicsit javult (+0,6%), az infláció ugyan stabil (4,3%), de még nem ad teljes szabadságot a Magyar Nemzeti Banknak, ezért a jegybank kommunikációja óvatos, ami korlátozza a forint érdemi erősödését a dollár gyengülés ellenére is. Ugyanakkor a BUX profitált az európai risk-on hangulatból és az ukrán békefolyamat reményeiből, főleg az exportorientált és regionális kitettségű szektorokban erősödnek a részvény árfolyamok."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A VIG Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 25%

EUR kitettség: 33%

USD kitettség: 33%

Egyéb devizás kitettség: 9%

