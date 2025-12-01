Zabálják a kockázatot a magyar profik, szemük sem rebben az egyre riasztóbb AI-lufitól

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az egyre nyilvánvalóbb AI-lufi óvatosságra ad okot, de paradox módon egy ilyen buborék szükséges is lehet ahhoz, hogy megtörténjen a technológiai áttörés – derül ki a portfóliómenedzserek novemberi portfólióajánlóiból. A magyar alapkezelők attitűdje jelenleg vegyes képet mutat: évek óta nem látott bullish hangulat uralkodik a köreikben, a részvények népszerűsége a novemberi események hatására alig csökkent, így még mindig rendkívül nagy súlyt tudnak kihasítani a közös modellportfólióból. Mindeközben többen is arra figyelmeztetnek, hogy korrekció jöhet, ezért érdemes szárazon tartani némi puskaport. A forint háza táján nincs különösebb változás, ugyanakkor a dollárból némileg kiszerettek a profi befektetők.

A "Portfólióajánló" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a november végi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tíz alapkezelő szerepeltette magát. A portfólióajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Apelso Capital, Equilor Alapkezelő, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MBH Alapkezelő, OTP Alapkezelő, VIG Alapkezelő.

Egyre nyilvánvalóbb a befektetők számára, hogy lufi fújódik a mesterséges intelligenciával foglalkozó részvények piacán, a kérdés csak az, hogy lesz-e ebből tőzsdei megrázkódtatás a közeljövőben – írják a magyar portfóliómenedzserek a november végi portfólióajánlóikban. Figyelmeztető jel, hogy a tőzsdei menetelést a túlfeszített AI-részvények hajtják,

az amerikai GDP-növekedés túlnyomó része pedig az AI-beruházásoknak köszönhető, miközben borítékolható, hogy nem minden befektetés fog megtérülni,

sőt, sok esetben nemfizető hitelekkel és csalókkal is meg kell majd küzdenie az iparágnak. A vegyes várakozások novemberben kisebb esést eredményeztek a tech-részvények által hajtott Nasdaq-index értékében.

Pozitívum lehet, hogy a Fedtől várt decemberi kamatcsökkentésnek újból nagyobb valószínűséget adnak a befektetők, de egyelőre nem nyújt döntő támpontot sem a monetáris politika kommunikációja, sem a munkaerőpiaci indikátorok, miközben a hosszadalmas kormányzati leállás is megnehezíti az adatalapú döntéshozatalt. A múlt hónap a dollár gyengülését hozta, a mozgásra a magyar portfóliómenedzserek is reagáltak, amint azt később látni fogjuk.

Európa részvényei nem egységes pályán mozogtak, a nyugat-európai országok kisebb mínuszban, a kelet-közép-európai mezőny enyhe plusszal zárta a hónapot, utóbbit az orosz-ukrán háború befejeződésének növekvő valószínűsége is hajtotta.

A forint jövője nem egyértelmű: a kormányzati hiánycélok közeledtek a piaci várakozásokhoz, amikor Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy mind 2025-ben, mind 2026-ban 5% lehet a deficit mértéke. A bejelentést a magyar állampapírok piaca is lekövette, jelenleg 7% körül húzódik a 10 éves hozamszint, miközben fél szemüket a közelgő Fitch-hitelminősítésen tartják a befektetők. Segíti a forint erősödését, hogy az MNB szigorú monetáris politikát követ, várhatóan tartósan velünk marad a 6,5%-os alapkamat, és a carry trade-ben utazó befektetők is jól érzik magukat a pozícióikban.

A novemberi események hatására a portfóliómenedzserek nem különösebben változtattak az előző hónap végén látott, a Portfolio által nyomon követett közös (egyenlő súlyozású) modellportfólión. A nemzetközi kötvények alulsúlyozása még most is folytatódott, habár a tempó lelassult,

emellett a fejlett piaci részvények és a nyersanyagok is kissé veszítettek a népszerűségükből.

Az így felszabadított tőke főként a pénzpiaci eszközökbe és magyar kötvényekbe áramlott, de fontos megjegyezni, hogy ezek marginális változások, kevesebb mint 0,4 százalékponttal nőtt a hazai kötvények súlya a közös modellportfólióban. A részvények eszközosztályán belül egyedül a magyar részvények tudtak jelképes növekedést felmutatni.

A portfóliómenedzserek mostani döntése alapján fennmaradt az idén ősszel kialakuló, azelőtt rég nem látott nagyságú kockázatvállalás: az aktuális közös portfólióban a fejlett piaci részvények őrzik vezető pozíciójukat (jelenlegi súlyuk 18,9%), a második helyre a minimálisan növekedő magyar kötvények futottak be (15,7%). A harmadik és negyedik helyet a nemzetközi kötvénykitettség (14,4%), illetve az abszolút hozamú stratégia (12,5%) foglalják el.

A közös portfólió a nagy eszközkategóriákat tekintve most 12%-ban pénzpiaci kitettségből áll, hajszálnyi növekedéssel a múlt havi szinthez képest. A kötvénysúly továbbra is rendkívül alacsony szinten, 30%-on maradt, a részvények részaránya pedig 34%-on stabilizálódott,

ezzel megtartva a nemrégiben megszerzett vezető súlyt a portfólión belül.

Az alternatív befektetések tartását jelenleg 24%-os súllyal ajánlják a portfóliómenedzserek – igaz, hogy ide sorolható az abszolút hozamú alapok csoportja is, amely valójában más eszközosztályokban lévő kitettséget is takarhat.

A sorozatban az egyes alapkezelők devizák szerinti súlyozását is figyelemmel kísérjük. A november végi pillanatkép szerint

a portfóliómenedzserek 46,9%-os részaránnyal javasolnak forintos kitettséget,

ez minimális növekedés a múlt havi szinthez képest. A profik jelenleg a múlt havival szinte megegyező arányban, 27,1%-ban tartanák euróban a pénzt, a dolláros kitettségből viszont látványosan visszavágtak, egy hónap alatt csaknem 1 százalékponttal csökkentették a részarányát – ilyesmire még sosem volt példa. A változtatásból főként az egyéb devizás (például japán jen) kitettség profitált, ezek ajánlott súlya jelenleg 9,2%.

A pontosabb képhez érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólióajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlók az alábbi linkeken közvetlenül is elérhetők:

A portfólióajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, középtávú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ