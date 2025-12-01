Zabálják a kockázatot a magyar profik, szemük sem rebben az egyre riasztóbb AI-lufitól

A "Portfólióajánló" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a november végi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tíz alapkezelő szerepeltette magát. A portfólióajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Apelso Capital, Equilor Alapkezelő, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MBH Alapkezelő, OTP Alapkezelő, VIG Alapkezelő.
Egyre nyilvánvalóbb a befektetők számára, hogy lufi fújódik a mesterséges intelligenciával foglalkozó részvények piacán, a kérdés csak az, hogy lesz-e ebből tőzsdei megrázkódtatás a közeljövőben – írják a magyar portfóliómenedzserek a november végi portfólióajánlóikban. Figyelmeztető jel, hogy a tőzsdei menetelést a túlfeszített AI-részvények hajtják,
az amerikai GDP-növekedés túlnyomó része pedig az AI-beruházásoknak köszönhető, miközben borítékolható, hogy nem minden befektetés fog megtérülni,
sőt, sok esetben nemfizető hitelekkel és csalókkal is meg kell majd küzdenie az iparágnak. A vegyes várakozások novemberben kisebb esést eredményeztek a tech-részvények által hajtott Nasdaq-index értékében.
Pozitívum lehet, hogy a Fedtől várt decemberi kamatcsökkentésnek újból nagyobb valószínűséget adnak a befektetők, de egyelőre nem nyújt döntő támpontot sem a monetáris politika kommunikációja, sem a munkaerőpiaci indikátorok, miközben a hosszadalmas kormányzati leállás is megnehezíti az adatalapú döntéshozatalt. A múlt hónap a dollár gyengülését hozta, a mozgásra a magyar portfóliómenedzserek is reagáltak, amint azt később látni fogjuk.
Európa részvényei nem egységes pályán mozogtak, a nyugat-európai országok kisebb mínuszban, a kelet-közép-európai mezőny enyhe plusszal zárta a hónapot, utóbbit az orosz-ukrán háború befejeződésének növekvő valószínűsége is hajtotta.
A forint jövője nem egyértelmű: a kormányzati hiánycélok közeledtek a piaci várakozásokhoz, amikor Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy mind 2025-ben, mind 2026-ban 5% lehet a deficit mértéke. A bejelentést a magyar állampapírok piaca is lekövette, jelenleg 7% körül húzódik a 10 éves hozamszint, miközben fél szemüket a közelgő Fitch-hitelminősítésen tartják a befektetők. Segíti a forint erősödését, hogy az MNB szigorú monetáris politikát követ, várhatóan tartósan velünk marad a 6,5%-os alapkamat, és a carry trade-ben utazó befektetők is jól érzik magukat a pozícióikban.
A novemberi események hatására a portfóliómenedzserek nem különösebben változtattak az előző hónap végén látott, a Portfolio által nyomon követett közös (egyenlő súlyozású) modellportfólión. A nemzetközi kötvények alulsúlyozása még most is folytatódott, habár a tempó lelassult,
emellett a fejlett piaci részvények és a nyersanyagok is kissé veszítettek a népszerűségükből.
Az így felszabadított tőke főként a pénzpiaci eszközökbe és magyar kötvényekbe áramlott, de fontos megjegyezni, hogy ezek marginális változások, kevesebb mint 0,4 százalékponttal nőtt a hazai kötvények súlya a közös modellportfólióban. A részvények eszközosztályán belül egyedül a magyar részvények tudtak jelképes növekedést felmutatni.
A portfóliómenedzserek mostani döntése alapján fennmaradt az idén ősszel kialakuló, azelőtt rég nem látott nagyságú kockázatvállalás: az aktuális közös portfólióban a fejlett piaci részvények őrzik vezető pozíciójukat (jelenlegi súlyuk 18,9%), a második helyre a minimálisan növekedő magyar kötvények futottak be (15,7%). A harmadik és negyedik helyet a nemzetközi kötvénykitettség (14,4%), illetve az abszolút hozamú stratégia (12,5%) foglalják el.
A közös portfólió a nagy eszközkategóriákat tekintve most 12%-ban pénzpiaci kitettségből áll, hajszálnyi növekedéssel a múlt havi szinthez képest. A kötvénysúly továbbra is rendkívül alacsony szinten, 30%-on maradt, a részvények részaránya pedig 34%-on stabilizálódott,
ezzel megtartva a nemrégiben megszerzett vezető súlyt a portfólión belül.
Az alternatív befektetések tartását jelenleg 24%-os súllyal ajánlják a portfóliómenedzserek – igaz, hogy ide sorolható az abszolút hozamú alapok csoportja is, amely valójában más eszközosztályokban lévő kitettséget is takarhat.
A sorozatban az egyes alapkezelők devizák szerinti súlyozását is figyelemmel kísérjük. A november végi pillanatkép szerint
a portfóliómenedzserek 46,9%-os részaránnyal javasolnak forintos kitettséget,
ez minimális növekedés a múlt havi szinthez képest. A profik jelenleg a múlt havival szinte megegyező arányban, 27,1%-ban tartanák euróban a pénzt, a dolláros kitettségből viszont látványosan visszavágtak, egy hónap alatt csaknem 1 százalékponttal csökkentették a részarányát – ilyesmire még sosem volt példa. A változtatásból főként az egyéb devizás (például japán jen) kitettség profitált, ezek ajánlott súlya jelenleg 9,2%.
A pontosabb képhez érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólióajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlók az alábbi linkeken közvetlenül is elérhetők:
- Apelso Capital: az AI-hype egyértelműen lufi, és nem is nagyon tud más lenni
- Equilor Alapkezelő: A kamatvárakozás mint piacmozgató erő
- Gránit: a forintot továbbra is támasztja a szigorú jegybanki politika
- VIG Alapkezelő: kettőt előre, egyet hátra a világgazdaságban és a tőkepiacokon
- Accorde: jobbnak látjuk a régiós részvénykitettség csökkentését
- Amundi: Óvatos optimizmus – fókuszban az AI felhasználók és az elektrifikáció
- K&H: a korrekciót kihasználva emeltük a részvénykitettségünket
- OTP: továbbra is tartunk az AI-mánia kifulladásától
- MBH: kihívásokkal teli negyedév jön a részvénypiacon
- Hold: nem év végén szokott jönni az összeomlás
A portfólióajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, középtávú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
