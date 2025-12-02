  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

A profik szerint sokkal többet ér ez a részvény!

Ahogy közeledünk az év végéhez, a szakértők szerint továbbra is bőven akadnak vonzó befektetési lehetőségek a részvénypiacokon. A Bank of America most egy olyan részvény célárát emelte jóval magasabbra, amely már eddig is a befektetők egyik kedvence volt – és elemzőik úgy vélik, innen még további, jelentős ralira van esély. Nézzük, miért is olyan izgalmas ez a sztori és mégis mit gondolnak a vállalatot követő elemzők erről a cégről!

Noha a főbb európai és amerikai részvényindexek ma nem mutatnak különösebb izgalmat, a háttérben továbbra is akadnak olyan papírok, amelyek komoly felértékelődési lehetőséget tartogathatnak a szemfüles befektetők számára.

A Bank of America stratégái most egy olyan szereplőt emeltek ki, amely szerintük több okból is figyelemre méltó lehet.

Ez a vállalat pedig nem más, mint

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább.
December 1-17. között féláron adunk 2 havi Signature PRO előfizetést! Használd a KARACSONY2025 kuponkódot a "KUPON BEVÁLTÁSA" mezőben, és élvezd a prémium elemzéseket, hírleveleket, kedvezményes konferenciajegyeket és online klubokat! Siess, mert a 2 havi akciós előfizetést csak december 17-ig tudod aktiválni, ne maradj le, részletek ITT!

További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility