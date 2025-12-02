Baljós jelzés a profiktól, készülnek az agyonhype-olt részvények zuhanására

A köz- és a magánszféra nyugdíjalapjai a technológiai szektor növekvő piaci koncentrációja és az egyre nyilvánvalóbb AI-buborék miatt mérséklik amerikai részvénykitettségüket. Több, együttesen 200 milliárd fontot is meghaladó vagyont kezelő alap a Financial Timesnak jelezte:
az elmúlt hónapokban Amerika felől más régiók felé terelte a forrásait, és védelmi pozíciókat épített a részvénypiaci esés ellen.
A technológiai fókuszú Nasdaq Composite index idén több mint 20 százalékot emelkedett, és 2023 eleje óta több mint megduplázódott. A ralit nagyrészt a "Magnificent Seven" – például az Nvidia, a Google és a Meta – hajtotta. Ez felerősítette az aggodalmakat a piac növekvő koncentrációja és egy esetleges buborék kockázata miatt, hiszen egy nagy eladási hullám a nyugdíjcélú megtakarításokat is fenyegetné.
Látjuk az amerikai részvényekhez kötődő specifikus kockázatokat, például a vámintézkedéseket és a nagy technológiai cégekben való koncentrációt
– mondta Callum Stewart, a Phoenix Group-hoz tartozó Standard Life befektetési ajánlatokért felelős vezetője. A vállalat a 36 milliárd fontos Sustainable Multi Asset alapot felügyeli 2 millió tag számára. Az alap részvénykitettségének mintegy 60 százaléka Észak-Amerikában van. Stewart elmondása szerint éppen csökkentik az amerikai részvényallokációt, miközben a brit és ázsiai piacok felé növelik a kitettséget.
A defined contribution nyugdíjágazat – ahol a dolgozók munkáltatói hozzájárulással egyéni megtakarítási számlákat építenek – különösen érzékeny a részvénypiaci kilengésekre. A fiatalabb megtakarítók jellemzően nagyrészt az amerikai indexekben ülnek, amelyeket a "Magnificent Seven" dominál. A nyugdíjtól 30 évre lévők
tipikusan 70–80, sőt akár 100 százalékot is globális részvényekben tartanak, ezek között pedig túlsúlyban vannak az amerikai technológiai óriások.
"Az amerikai technológiai szektorban kialakult koncentráció, a történelemhez és más szektorokhoz képest is magas értékeltséggel párosulva, egyre inkább ráirányítja a figyelmet az ebből a tagok számára fakadó kockázatokra" – figyelmeztetett Neil Maines, az XPS befektetési tanácsadó szenior konzultánsa.
Az Aon Master Trust, egy 12 milliárd fontos, 185 ezer tagot számláló nyugdíjalap a nyáron kb. 10 százalékot – mintegy 700 millió fontot – eladott globális részvényportfóliójából, amelynek jelentős része amerikai részvény volt. Az alap a tíz évvel ezelőtti indulása óta a megtakarítások kezdeti szakaszában 100 százalékban részvényeket tartott. Jo Sharples befektetési vezető szerint az AI-buborékról szóló diskurzus közepette a részvénykitettségük mérséklése tompította ezeknek a kockázatoknak az élét. Kijelentette, hogy egy piaci korrekció "azon kockázatok közé tartozik, amelyekről egyre többet gondolkodunk", bár nem hiszi, hogy jelenleg buborékban lennénk.
A 23,9 milliárd fontos FutureWise alapot kezelő Fidelity ezzel szemben közölte, hogy nem csökkentette amerikai részvénykitettségét. Mindenesetre a nyugdíjhoz közelebb álló ügyfelek védelme érdekében az amerikai részvényeken belül a "stabilabb" vállalatok felé tolta az allokációt, aranyat vett fedezeti céllal, és rövidítette a kötvények futamidejét.
Erősebb lefelé irányuló védelemmel látjuk el ezt az amerikai kitettséget, hogy ellensúlyozzuk a növekedő kockázatokat, különösen a technológiában
– fogalmazott a társaság.
Az 58 milliárd fontos, államilag támogatott foglalkoztatói nyugdíjalap, a Nest amerikai részvénykitettsége mintegy 17 milliárd font. Mark Fawcett vezérigazgató szerint az alap az új befizetéseket inkább a magánpiacok felé irányítja ahelyett, hogy meglévő amerikai részvényeket adna el. "Diverzifikálunk ezektől a nagy technológiai részvényektől" – mondta. "Lehetetlen megmondani, hogy ez a technológiai szárnyalás buborék-e, de a mi feladatunk a kockázatok kezelése, és ezt diverzifikációval tesszük."
A lépések egybeesnek a globális intézmények figyelmeztetéseivel, miszerint
a részvénypiacok egyre inkább ki vannak téve egy éles korrekció kockázatának, különösen a kevés számú részvény dominanciája miatt.
Október végén a "Magnificent Seven" nagyjából az MSCI World index egynegyedét tette ki. Az Európai Központi Bank a múlt héten úgy fogalmazott, hogy az olyan amerikai technológiai részvények, mint az Nvidia, az Alphabet, a Microsoft és a Meta értékeltsége kifeszített, mivel a befektetőket a "kimaradástól való félelem" (FOMO) hajtja. A Bank of England és az IMF hasonló figyelmeztetéseket adott ki, hangsúlyozva, hogy a magas AI-részvényértékelések különösen sebezhetővé teszik a portfóliókat, ha alábbhagy az optimizmus.
Ennek ellenére bizonyos nyugdíjalap-kezelők vonakodnak visszavágni az amerikai technológiai óriásokban lévő kitettséget a tartósan erős teljesítmény és a lemaradástól való félelem miatt. Habár a vállalat értéke már kb. 4300 milliárd dollár, az Nvidia a legutóbbi negyedévben a vártnál is gyorsabban növelte chip-eladásait, jelezve a globális AI-beruházási boom erejét.
Az Nvidia részvényárfolyama az áprilisi mélypont óta megduplázódott.
A 65 milliárd fontos önkormányzati nyugdíjalap, a Border to Coast csökkentette egyes AI-papírokban lévő kitettségét, összességében azonban kismértékben növelte amerikai részvénysúlyát. "Úgy látjuk, változik az AI versenykörnyezete" – mondta Will Ballard, a részvénybefektetésekért felelős vezető. "Ennek eredményeként az elmúlt negyedévekben fokozatosan csökkentettük az Nvidia- és az Oracle-kitettséget, miközben növeltük azon vállalatok súlyát, amelyek a szerintünk változó innovációs és versenykörnyezet nyertesei lehetnek, nevezetesen a Broadcom, az AMD és a Google."
Richard Saldanha, az Aviva Investors globális részvényportfólió-menedzsere nemrég közölte, hogy kényelmesnek érzi a nagy technológiai pozíciók tartását. Megjegyezte: ma már az amerikai technológiai cégek közel 60 százaléka fizet osztalékot, szemben a 2005-ös 20 százalékkal.
Dan Mikulskis, a 38 milliárd fontos People’s Pension nyugdíjalapot kezelő People’s Partnership befektetési vezetője szerint a befektetők nehéz helyzettel szembesülnek, amikor a magas értékeltséget erős eredménynövekedés kíséri. "A vita arról szól, miként lehet összeegyeztetni ezeket az erős erőket" – mondta. "Jelenleg nincs azonnali tervünk az allokációnk megváltoztatására."
A címlapkép illusztráció.
