Komoly emelkedés várható: a Nomura elemzői szerint ez a részvényindex lehet a következő nagy nyertes
Komoly emelkedés várható: a Nomura elemzői szerint ez a részvényindex lehet a következő nagy nyertes

A Nomura befektetési szolgáltató 2026 végére 29 300 pontra emelte az indiai vezető részvényindex Nifty 50 célárát, ami mintegy 12%-kal haladja meg a jelenlegi szintet - írja a Reuters.

A Nomura friss előrejelzése szerint

az indiai Nifty 50 index 2026 végére akár elérheti a 29 300 pontot is, ami körülbelül 12%-os felértékelődést jelent a mostani értékéhez képest.

Saion Mukherjee, a Nomura elemzője szerint a ciklikus gazdasági lendület és a vállalati eredménynövekedés a kormányzati támogatás mellett ismét erősödik, ami megalapozza a magas célárat. Keddi jegyzetében azt írta, hogy a brókercég 2025 májusában elvetette korábbi értékeltségi aggályait, miután a piacok megnyugodtak az amerikai importvám-emelés nyomán kialakult eladási hullámot követően.

Hozzátette: a nyugodtabb geopolitikai környezet, a szilárdabb makrogazdasági háttér és a ciklikus élénkülés jelei most magasabb értékeltségeket indokolnak. A kutatóház előrejelzése összhangban van az HSBC és a J.P. Morgan 2026-ra szóló várakozásaival. Közben a Nifty 50 és a Sensex 14 hónap után először új csúcsra emelkedett, amit a javuló eredmények, a stabilabb értékeltségek, a kitartó hazai beáramlások és a lendületes gazdasági növekedés támogatott.

nifty

A brókercég szerint

India relatív alulteljesítése az elmúlt évben segített normalizálni az értékeltségi felárakat,

miközben az erős belföldi tőkeáramlás a piaci stabilitást is erősítette. Várakozásuk szerint a növekedést, az önellátást és a strukturális reformokat célzó politikai támogatás fenntartja a kedvező középtávú kilátásokat.

A Nomura ugyanakkor figyelmeztet: a narratívák által hajtott, túlfeszített értékeltségű részvények könnyen hozam nélkül maradhatnak, ezért szelektív részvényválasztást javasol. Kedvezőnek tartja

a haszonjárműveket, a gyógyszeripart, az informatikát és a nem banki hitelezőket. Túlsúlyos a pénzügyekben, a ciklikus fogyasztásban, az ingatlanokban, az internetben, a cementben, a távközlésben és a feldolgozóiparban.

Óvatos a fogyasztási alapjavak, az infrastruktúra, a tőkejavak és az egészségügyi szolgáltatások esetében, az autóipart pedig semleges súllyal kezeli.

A 2026-ra kijelölt kedvencek között szerepel az ICICI Bank, az Axis Bank, az Infosys, az UltraTech Cement, a Mahindra & Mahindra és a Bajaj Finance. A cég a globális kockázatok közül a növekvő kockázati prémiumokat, a nyersanyagárak hirtelen emelkedését, valamint a geopolitikai vagy makrogazdasági sokkokat emelte ki.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

