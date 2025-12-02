Történelmi fegyverkezés indult Európában, de van itt egy nagy gond

Miközben Európa történelmi léptékű fegyverkezésbe kezdett, a védelmi vállalatok kulcsfontosságú alapanyagokért, a ritkaföldfémekért versenyeznek,
amelyek beszerzésében az amerikai cégek sokkal hatékonyabbnak bizonyulnak.
Ha megnézzük, mennyi idő alatt tudunk eladni például egy tonna terbiumot egy európai partnernek, az három-négy hét; az amerikaiakkal ez inkább három-négy nap
- nyilatkozta Tim Borgschulte, a berlini székhelyű Noble Elements nyersanyag-kereskedő cég pénzügyi igazgatója.
A Kína és az USA közötti egyéves kereskedelmi fegyverszünet ellenére Peking továbbra is szigorúan ellenőrzi a ritkaföldfém-ellátást, és megtiltja azok értékesítését fegyvergyártó vállalatoknak. Ez felértékelte a már Kínán kívül található készleteket, amelyek egyes becslések szerint Európában hónapokon belül kimerülhetnek.
A ritkaföldfémek nélkülözhetetlenek olyan védelmi komponensekhez, mint a fejlett érzékelők és precíziós motorok, amelyeket fregattokban, vadászgépekben és katonai drónokban használnak.
Az alkatrészgyártók már érzik az ellátási nehézségeket.
Jan Giese, a frankfurti Tradium fémkereskedelmi vállalat ritkaföldfém-szakértője szerint az amerikai védelmi cégek pénzügyi erejüket kihasználva biztosítják az ellátást, és az alkatrész-beszállítókig terjedő ellátási láncot építenek ki. Ezzel szemben az európai védelmi vállalatok közvetlenül próbálnak ritkaföldfémeket vásárolni, beszállítóikkal való koordináció és jelentős kormányzati támogatás nélkül. Borgschulte elmondta, hogy európai védelmi ügyfelei gyakran nincsenek tisztában azzal, milyen mennyiségű és minőségű ritkaföldfémekre van szükségük és mikor, ami utolsó pillanatos vásárlásokhoz vezet, amelyek nem fedezik a tényleges igényeket.
Az USA prioritásként kezeli a kínai ellátástól való függetlenedést, és kormányzati részesedést szerzett az MP Materialsben, amely az egyetlen amerikai ritkaföldfém-bányát üzemelteti Kaliforniában. Az amerikai védelmi minisztérium tíz éven át garantált minimumárat fizet az MP Materials készleteiért, védve a céget a hirtelen piaci ingadozásoktól.
Az EU eközben, 2024-ben elfogadta a Kritikus Nyersanyagokról szóló törvényt, és a héten jelentik be a RESourceEU kezdeményezés részleteit. Mindkét intézkedés célja a Kínától való nyersanyagfüggőség csökkentése hazai ellátási láncok kiépítésével és más országokkal kötött kritikus ásványi anyag partnerségekkel. A német fejlesztési bank, a KfW egy évvel ezelőtt 1 milliárd eurós nyersanyagalapot hozott létre.
Armin Papperger, Németország legnagyobb fegyvergyártója, a Rheinmetall vezérigazgatója november elején egy eredményközlő konferencián elmondta, hogy a vállalat hetente végez nyersanyag-stresszteszteket. Megjegyezte, hogy autóipari üzletáguk nagyobb nehézségekkel néz szembe, mint a nagyobb védelmi ágazat, mivel több ritkaföldfémre van szükségük.
