  • Megjelenítés
FONTOS Egymásnak feszült a NATO két erős állama: régi ügy bukott a felszínre – Mi lesz így a kulcsfontosságú viszonnyal?
Forint, euró, dollár – hogyan lovagold meg a devizapiac hullámait?- Interaktív, díjmentes online előadás
Befektetés

Forint, euró, dollár – hogyan lovagold meg a devizapiac hullámait?- Interaktív, díjmentes online előadás

Portfolio
Megtudhatod, hogyan hatnak egymásra a forint, az euró és a dollár, és milyen tényezők mozgatják az árfolyamokat. Kivesézzük a magyar és külföldi piacok alapjait, valamint azt, hogyan építhetsz stabil stratégiát a változékony devizapiaci környezetben. Gyakorlati példákon keresztül megmutatjuk, hogyan használhatod ki a devizák ingadozását, hogy előnyt kovácsolj belőlük. Ha szeretnéd magabiztosabban kezelni a nemzetközi piacok kihívásait, és okosan dönteni, itt a helyed!

A devizapiac a globális pénzügyi világ egyik legérzékenyebb területe, ahol minden apró gazdasági adat, kamatdöntés vagy geopolitikai fejlemény pillanatok alatt árfolyammozgásokat idézhet elő. Magyar befektetőként a forint árfolyamának alakulása mindennapi hatással van a megtakarításokra és befektetésekre, miközben az euró és a dollár irányt mutat a nemzetközi piacokon.

A kérdés: hogyan lehet ebben a kiszámíthatatlan környezetben tudatosan építkezni és előnyt kovácsolni a mozgásokból?

Miről lesz szó?

  • Az árfolyamokat befolyásoló fő tényezők
  • A forint helyzete
  • Az euró ereje és az eurózóna gazdasági teljesítménye
  • Hogyan alakíts ki rövid és hosszú távú devizapiaci stratégiát?
  • Gyakorlati példák
  • Stabil stratégia építése a volatilis piaci környezetben

Időpont: 2025. december 7. 18:00 - 18:45

Még több Befektetés

Ez az olcsó részvény 2026 egyik legnagyobb ígérete, és most féláron megveheted!

Most dől el közel 300 ezer forintnyi ingyenpénz sorsa – Így tudod még villámgyorsan bezsebelni

Egy felvásárlás árulkodik arról, mire készül a Meta

További információ és regisztráció ITT.

Helyszín: Az internet

Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.

Adómegtakarítás okosan

Shortolás, hogyan profitálhatsz az árfolyam csökkenéséből?

Számlanyitási kisokos

Hogyan mérjük a tőzsdei hozamot?

Befektetés inflációs környezetben

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Karácsonyi Signature PRO akció: két hónapig féláron
Legendás második világháborús színterekre térnek vissza az amerikai katonák, ezúttal egy teljesen másik ellenséggel nézhetnek farkasszemet
Most dől el közel 300 ezer forintnyi ingyenpénz sorsa – Így tudod még villámgyorsan bezsebelni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility