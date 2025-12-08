  • Megjelenítés
Fontos bejelentés érkezett, kilőtt a Carvana részvénye
Befektetés

Fontos bejelentés érkezett, kilőtt a Carvana részvénye

Portfolio
Az előzetes adatok alapján közel 9 százalékos pluszban nyithatnak ma a Carvana részvényei, miután az online használtautó-kereskedő bekerült az S&P 500 indexbe.

Az S&P Dow Jones Indices péntek este jelentette be, hogy

a Carvana december 22-től az S&P 500 tagja lesz.

A felvétel látványos fordulatot jelent a cég történetében. A Carvana részvényei 2022-ben történelmi mélypontra estek, miután a használtautó-piac megtorpanása miatt a befektetők adósságfizetési problémáktól és esetleges csődtől tartottak.

Azóta az árfolyam több mint 8000 százalékkal emelkedett, és csak 2025-ben majdnem megduplázódott.

A fordulat hátterében a szigorúbb költséggazdálkodás és az újra élénkülő kereslet áll, amelyek nyereségessé tették a vállalatot.

A Carvana piaci értéke jelenleg mintegy 87 milliárd dollár, ami jóval meghaladja a Ford 52 milliárd és a General Motors 71 milliárd dolláros kapitalizációját. A részvény a várható nyereség 57,4-szeresén forog, miközben detroiti versenytársainál ez a mutató egyszámjegyű.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

