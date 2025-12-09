Itt a figyelmeztetés: gyökeresen átalakul a globális pénzügyi rendszer

Edward Dowd, a Phinance Technologies alapító partnere és a BlackRock korábbi portfóliómenedzsere a Kitco Newsnak nyilatkozva kifejtette, hogy
az arany jelenleg a "globális államadósság-buborék" végét árazza be.
Az arany nemrég újra pénzzé vált, amikor a Basel III életbe lépett... az aranyat ismét elsőrangú tőkévé tették
- mondta Dowd.
A szakértő a 2025. július 1-jén teljeskörűen bevezetett szabályozási változásra utalt, amely a fizikai aranyat ún. Tier 1 Magas Minőségű Likvid Eszközként (HQLA) sorolta be. Ez a változás lehetővé teszi a bankok számára, hogy az aranyat piaci értékének 100%-ában számítsák be likviditási célokra, 0%-os kockázati súlyozással, gyakorlatilag egyenrangúvá téve a készpénzzel és az államkötvényekkel.
A Basel III-al és annak potenciális tőkepiaci hatásaival mi is részletesen foglalkoztunk, ezt itt lehet elolvasni:
Mindannyian tudjuk, hogy egy nagy ciklus végéhez közeledünk... Valamikor új monetáris rendszer lesz
- tette hozzá Dowd.
A Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) ma figyelmeztetést adott ki, amely szerint az arany és a részvénypiacok egyszerre kerültek „robbanásveszélyes tartományba” először az elmúlt 50 évben. Dowd úgy látja, hogy
közeleg a fiatpénzek válsága,
ami miatt érdemes aranyat tartani, és technikai elemzés alapján egy merész, hosszú távú célárat is megfogalmazott: szerinte a grafikon alapján
hosszú távon úgy tűnik, hogy 10 000 dollárig is menetelhet az arany.
Dowd szerint az arany keresletét a központi bankok hajtják, amelyek egy monetáris újraindításra készülnek, különösen kiemelve Kína agresszív felhalmozását.
Ugyanakkor figyelmeztette a befektetőket, hogy ne "kergessék" az árakat a mostani, spekulatív csúcsok idején. Figyelmeztetett, hogy
ha 2026-ban likviditási válság vagy "Lehman-típusú pillanat" éri a globális piacokat, az arany kezdetben a részvényekkel együtt nyomás alá kerülhet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
