Megvan, ki veszi át az MBH nyugdíjpénztárát és egészségpénztárát, az új név is kiderült

A Gránit Bank Nyrt. nyerte az MBH Gondoskodás Egészség- és Önsegélyező Pénztár, valamint az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár számlavezetésére kiírt pályázatát, míg a Gránit Alapkezelő a két Pénztár vagyonkezelési pályázatának nyertese lett. A közlemény szerint a Gránit Bank a megbízással közvetve mintegy 300 ezer tag rendszeres befizetését kezeli, míg a Gránit Alapkezelő összesen közel 196 milliárd forint értékű portfólió kezelésére kapott megbízást. A számlaforgalom már elindult, a vagyonkezelés pedig 2026. január 1-jével veszi kezdetét.

A Pénztárak által kiírt pályázatok kiértékelését követően a számlavezetésre és ezzel közvetve összesen mintegy 300 ezer pénztári tag pénzügyi tranzakcióinak kezelésére a Gránit Bank ajánlata került kiválasztásra.

A Pénztártagok befizetéseiket november 29-től már a Gránit Banknál vezetett új számlaszámokra utalják.

A Gránit Alapkezelő jelenleg is közel 280 milliárd forint értékű vagyont kezel intézményi partnerei – köztük nyugdíjpénztárak, biztosítótársaságok, alapítványok és vállalatok – megbízásából.

A váltás a Pénztárak működésében semmilyen fennakadást nem okoz, a Pénztártagok részére változatlan feltételek mellett biztosítják a megtakarítások kezelését.

Az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár és az MBH Gondoskodás Egészségpénztár a megújulás részeként hamarosan Gondoskodás Egészségpénztár és Gondoskodás Nyugdíjpénztár néven folytatják működésüket.

Az ügy előzménye, hogy az MBH októberben bejelentette, hogy a bankcsoport és a pénztárak együttműködése 2025. december végével befejeződik.

