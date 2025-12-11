Újraindul az amerikai pénznyomtatás - ekkora a baj?

Megtörtént a papírforma szerinti kamatvágás Amerikában, de az igazi izgalmakat a friss gazdasági előrejelzések és a mérlegpolitika csendes fordulata hozta. Bár a növekedési kilátások javultak, a kamatcsökkentések sora egy időre megszakadhat. A befektetők számára a legfontosabb üzenet technikai jellegű: a Fed leállította a likviditás elszívását, és a turbófeltöltő helyett mostantól "motorolajat" kezd tölteni a bankrendszerbe.

A tegnapi kamatdöntő ülés teljesen tervszerűen zajlott. Megtörtént a 25 bázispontos kamatcsökkentés, amire a teljes piac számított, így ez nem okozott meglepetést.

Itt azonban el is fogyott a konszenzus ereje. Olyan előrejelzés érkezett, amire még a kritikusok is csak csettinteni tudnak, eközben pedig az amerikai jegybank bejelentette: újra elkezd majd állampapírokat vásárolni.

Innentől akkor ömleni fog a likviditás a rendszerbe, vagy ez teljesen más dolgot jelent? Részvényesként az elsőnek örülnénk, a másodiknál értetlenül vakarnánk a fejünket. Kezdjük az elején.