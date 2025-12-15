Vallottak a profik: ebben a 4 részvényben most bőven van fantázia!

  • Megjelenítés
 
Miközben a piac egy része még az idei eseményekk van elfoglalva, a profik már javában 2026 nagy nyerteseit keresik. A JPMorgan elemzői most több részvénynél is jelentősen megemelték céláraikat, 4 papír esetében is erős felértékelődési potenciát látnak. Mutatjuk, hova teszik most a pénzüket!
Az idei év is egyértelműen a technológiai részvényekről szólt az AI-láznak köszönhetően, a Nasdaq közel 20 százalékos emelkedésével felülteljesítette az S&P 500-at, valamint a Dow Jonest is.

A JPMorgan ennek ellenére 2026-ra is négy technológiai papírt emelt ki, miközben a magas értékeltségek és az AI-megtérüléssel kapcsolatos aggodalmak miatt a befektetők egyre szigorúbbak a szektor nyerteseit és veszteseit illetően.

A következőkben 4 olyan részvényt fogunk megvizsgálni, melyben bőven látnak még fantáziát az elemzők.

