Wizz Air: Ez már a valódi fordulat?

Az utóbbi napokban elkezdett határozottabban életjelet mutatni a Wizz Air. Pattan az árfolyam a történelmi mélypontok közeléből, a grafikonon pedig hosszú idő után fordulós jeleket lehet felfedezni, melyek tovább támogathatják az emelekdést.

2025 sem volt a Wizz Air éve. A hajtóműproblémák, a működéssel kapcsolatos bizonytalanságok és a befektetői bizalom megingása miatt gyakorlatilag összeomlott az árfolyam az elmúlt években,

idén pedig többször is történelmi mélypontra süllyedtek a vállalat részvényei.

Történik ez annak ellenére, hogy a menedzsment láthatóan igyekszik visszaépíteni a bizalmat, és erősíteni a vállalat helyzetét.