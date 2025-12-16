A nyugdíjas évek anyagi hátterét nem elég tervezni – meg kell teremteni

Tudatos öngondoskodás és felkészülés nélkül kicsi az esély arra, hogy önálló és méltó időskort teremtsünk magunknak. A szerző szerint aki csak tervez, de a megvalósítást halogatja, egyre inkább kiszolgáltatja magát olyan trendeknek, amelyek felett nincs és nem is lesz befolyása.

A cikk szerzője Bencsik Tamás, az Allianz Hungária Zrt. személybiztosítások igazgatóságának vezetője.

Bár a derűs öregkorunkat fenyegető kedvezőtlen demográfiai folyamatok régóta ismertek, sokan még mindig távoli problémaként tekintenek a nyugdíj kérdésére. A valóság ezzel szemben az, hogy a jelenlegi aktív korú magyarok jelentős része már most olyan anyagi terheket visel, amelyek egyszerre nehezítik a mindennapi megélhetést és aláássák a jövőbeli anyagi biztonság megteremtésének esélyét.

Bencsik Tamás, az Allianz Hungária Zrt. személybiztosítások igazgatóságának vezetője - fotó: Allianz

A nyomás egyszerre több irányból érkezik: a növekvő várható élettartam, az időskori válások gyakoribb előfordulása, valamint az utódok és a felmenők párhuzamos anyagi támogatásának elhúzódása mind hozzájárulnak a kockázatok erősödéséhez. Az Allianz nemzetközi kutatásai szerint ezek a tényezők együttesen olyan helyzetet teremtenek, amelyben egyre nehezebb időben elkezdeni a felkészülést, miközben éppen ezek miatt válik létkérdéssé a tudatos, hosszú távú pénzügyi tervezés.

Kettős présben a szendvicsgeneráció

Egyre többen tartoznak az úgynevezett „szendvicsgenerációba”, amelynek tagjai egyszerre gondoskodnak idősödő szüleikről és saját gyermekeikről. Ez a helyzet nemcsak érzelmi, hanem komoly pénzügyi terhelést is jelent. Az Allianz Center for the Future of Retirement 2025-ös éves nyugdíjkutatása szerint azok közül, akik lefelé és felfelé is anyagi támogatást nyújtanak,

tízből hatan kénytelenek visszafogni vagy teljesen leállítani a nyugdíjcélú megtakarításaikat.

A gyakorlatban ez egy teljes munkaidős, fizetetlen feladatot jelentő kettős szerep, amely könnyen önmagát erősítő spirállá válik. A jelenlegi anyagi nyomás a jövőbeli nyugdíjévek terheit növeli tovább, miközben éppen a szendvicsgeneráció zömét adó X generációnak lenne a legnagyobb szüksége arra, hogy érdemi tartalékokat képezzen a későbbi évekre.

Egy kései válás mindent felboríthat

Szintén alulértékelt kockázat az úgynevezett „szürke válás” jelensége. Egyre több házaspár dönt úgy, hogy 50 év felett külön folytatja az életét – erre is felhívja a figyelmet az Allianz Center for the Future of Retirement 2025-ös éves nyugdíjkutatása. Bár ez sok esetben személyes értelemben újrakezdést jelent, pénzügyi szempontból gyakran súlyos következményekkel jár. A házaspárok több mint felénél a válás felborítja az addig felépített nyugdíjstratégiát,

miközben az elvesztett megtakarítási pályát idősebb korban már rendkívül nehéz újraépíteni.

A hosszabb élettartam önmagában kedvező fejlemény, pénzügyi értelemben azonban sokaknál éppen ez növeli az időskori elszegényedés kockázatát – különösen akkor, ha a felismerés későn érkezik meg, hogy az állami nyugdíj önmagában nem lesz elegendő.

A nők tovább élnek, de kevesebbet keresnek

Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy pénzügyi szempontból a nők továbbra is a leginkább sérülékeny társadalmi csoportok közé tartoznak. A magasabb várható élettartam, az alacsonyabb kereseti szint és az egyedül maradás nagyobb esélye együtt olyan kockázati profilt alkot, amely miatt körükben lényegesen magasabb az időskori szegénység veszélye.

Nem véletlen, hogy egyre több magyar nő kényszerül aktív maradni a nyugdíjkorhatár elérése után is. A KSH adatai szerint a 65-69 éves nők aktivitási rátája a 2009-es 3,3 százalékról 2024-re 12,1 százalékra emelkedett, míg a 70-74 éves korosztályban 0-ról 5,5 százalékra nőtt. Hasonló tendencia figyelhető meg a férfiaknál is: tavaly a 65-69 éves férfiak 18,7 százaléka, a 70-74 évesek 10,2 százaléka dolgozott, szemben a 16 évvel korábbi 6,9, illetve 2,5 százalékkal.

Az idő a legfontosabb erőforrás

Annak érdekében, hogy az időskori megélhetés ne kényszerű munkavégzésen alapuljon, az öngondoskodást minél korábban érdemes elkezdeni. A hosszú távú pénzügyi biztonság elsősorban azon múlik, hogyan használjuk ki a rendelkezésre álló időt. Átlagos piaci hozamokkal számolva például már egy havi 28 ezer forintos megtakarítás1 is érdemi különbséget jelenthet,

ha valaki 25 éves korban kezdi el: ez nyugdíjas éveiben akár tíz éven keresztül havi 200 ezer forintos nyugjíj-kiegészítést biztosíthat.

Elsőre talán kevésbé magától értetődő, de az öngondoskodás nem kizárólag egyéni érdek. Aki időben gondoskodik saját jövőjéről, valójában a gyerekei mozgásterét is bővíti. Nemcsak a saját kiszolgáltatottságát csökkenti, hanem azt is, hogy később a családjára háruljon az anyagi biztonság megteremtésének terhe.

1: 3%-os indexálást, 7%-os várható éves hozamot és éves maximum 130 000 forintos adójóváírást feltételezve

