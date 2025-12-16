  • Megjelenítés
 
Itt a fordulat a nagyon olcsó magyar részvénynél?

Van egy nagyon olcsó magyar részvény, amelyben a napokban elkezdődött a felpattanás. Ráadásul általánosságban elmondható, hogy az elemzők is rendkívül optimisták ezzel a papírral kapcsolatban, így megnéztük, hogy mire lehet most számítani.
Kiváló éve van a hazai részvénypiacnak, alig van olyan tőzsde a világon, amely jobban teljesített volna a magyarnál 2025-ben.

A várakozások szerint pedig a jövő évben is fényesen ragyohat a magyar tőzsde csillaga. Az idei nagy emelkedés ellenére azonban bőven találni még alulértékelt részvényeket idehaza.

Ezek közé a papírok közé tartozik az a nagyon olcsó magyar részvény is, amellyel a továbbiakban fogunk foglalkozni. Ez nem más,

