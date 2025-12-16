  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Itt a jelzés: a profik szerint sokkal többet ér ez a magyar részvény!

Izgalmas befektetési lehetőségekből idén sem volt hiány a magyar tőzsdén, az év végéhez közeledve viszont már arra kezdhetjük el keresni a választ, hogy vajon melyik részvény lesz 2026 nagy sztárja. Most meg is érkezett egy izgalmas jelzés, egy elemző szerint ugyanis sokkal többet ér egy magyar vállalat papírja, mint amennyiért most lehet megvenni.

Kifejezetten erős éve van a magyar tőzsdének, a BUX index idén már 38,5 százalékot száguldott.

Az egyedi részvények szintjén sem volt hiány a jó sztorikból és a nagy izgalmakból, hatalmasat ralizott például a 4iG, de az OTP befektetőisem panaszkodhatnak.

Most olyan jelzés érkezett, amely alapján egy, az idei évben inkább a háttérben maradó, kevés figyelmet kapó vállalat hirtelen kifejezetten izgalmassá válhat. Ez a vállalat nem más,

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább.
December 1-17. között féláron adunk 2 havi Signature PRO előfizetést! Használd a KARACSONY2025 kuponkódot a "KUPON BEVÁLTÁSA" mezőben, és élvezd a prémium elemzéseket, hírleveleket, kedvezményes konferenciajegyeket és online klubokat! Siess, mert a 2 havi akciós előfizetést csak december 17-ig tudod aktiválni, ne maradj le, részletek ITT!

További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility