  • Megjelenítés
FONTOS Elkészült az új béketerv – Azt mondják, közel az áttörés, véget érhet még idén a háború?
Kilőtt a 4iG részvénye!
Befektetés

Kilőtt a 4iG részvénye!

Portfolio
Magas forgalom mellett ralizik a 4iG részvénye, miután kiderült, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok és ipari együttműködések erősítése érdekében Washingtonban folytat magas szintű tárgyalásokat Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke.

Ahogy azt mi is megírtuk, Washingtonban folytat magas szintű tárgyalásokat Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli meghatalmazott nagykövete.

A küldöttség többek között az Egyesült Államok Export-Import Bankjának elnökével, John Jovanoviccsal folytatott egyeztetésének középpontjában a közös programok és kezdeményezések finanszírozása állt. A Blackstone vezető tisztségviselőjével, David Kadennel folytatott megbeszélés pedig a 4iG Csoport űr- és védelmi tevékenységéhez kapcsolódó befektetési és finanszírozási lehetőségekre fókuszált. A küldöttség tárgyalt Brian Mast kongresszusi képviselővel, a Képviselőház Külügyi Bizottságának elnökével is a magyar-amerikai űr- és védelmi ipari együttműködések lehetőségeiről.

A 4iG Csoport az amerikai látogatás során több bejelentésre is készül - közölte a cég. Vélhetően erre az előzetes bejelentésre reeagálnak ilyen hevesen a befektetők:

a 4iG részvénye már 4,8 százalékos pluszban van,

Még több Befektetés

Itt az olcsó részvény, ami az AI-őrület nagy nyertese lehet!

Itt a fordulat a nagyon olcsó magyar részvénynél?

Milliárdos amerikai terv borította ki a tulajdonosokat – zuhanásba kezdett a Korea Zinc

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

kifejezetten magas forgalom mellett zsákolják a papírt.

4igforg
Kapcsolódó cikkünk

Washingtonban tárgyal Jászai Gellért, bejelentésekre készül a 4iG

Hollywoodi álmok vs. valóság: miért nem használják ezeket a látványos fegyvereket a hadseregek?

Megnyílt a Rheinmetall negyedik magyarországi gyára

Címlapkép forrása: Budapesti Értéktőzsde

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megszületett a megállapodás: európai katonák tarthatják fenn a békét Ukrajnában
Bod Péter Ákos: Magyarország újra elköveti az eredendő bűnt?
Zsiday Viktor nagy döntést hozott: befejezi portfóliómenedzseri pályafutását
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility