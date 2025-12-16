Kilőtt a 4iG részvénye!

Ahogy azt mi is megírtuk, Washingtonban folytat magas szintű tárgyalásokat Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli meghatalmazott nagykövete.
A küldöttség többek között az Egyesült Államok Export-Import Bankjának elnökével, John Jovanoviccsal folytatott egyeztetésének középpontjában a közös programok és kezdeményezések finanszírozása állt. A Blackstone vezető tisztségviselőjével, David Kadennel folytatott megbeszélés pedig a 4iG Csoport űr- és védelmi tevékenységéhez kapcsolódó befektetési és finanszírozási lehetőségekre fókuszált. A küldöttség tárgyalt Brian Mast kongresszusi képviselővel, a Képviselőház Külügyi Bizottságának elnökével is a magyar-amerikai űr- és védelmi ipari együttműködések lehetőségeiről.
A 4iG Csoport az amerikai látogatás során több bejelentésre is készül - közölte a cég. Vélhetően erre az előzetes bejelentésre reeagálnak ilyen hevesen a befektetők:
a 4iG részvénye már 4,8 százalékos pluszban van,
kifejezetten magas forgalom mellett zsákolják a papírt.
