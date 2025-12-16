Rendezzük át így portfóliónkat az új évre hangolva − Minden első kézből a profiktól évindító fórumunkon

Milyen stratégiával vágjunk neki 2026-nak? Befektetési konferenciánkon a piac nagyágyúi – profi portfóliómenedzserek, alapkezelők, elemzők és cégvezetők – első kézből mutatják meg, hogyan érdemes súlyozni a vagyonokat a változó világgazdasági pályán.
Szó lesz a vámemelések és a deglobalizáció portfólióhatásairól, a jegybanki kamatvágások új hullámairól, az AI-forradalom nyerteseiről és veszteseiről, az ukrajnai béke gazdasági forgatókönyveiről, a hazai állampapírpiac legjobb lehetőségeiről, valamint arról is, meddig tarthat az OTP vezette BUX‑rali.
A februári Investment Day-en végigvesszük a fő eszközosztályok kockázatait és lehetőségeit – hazai és külföldi részvények, kötvények, nyersanyagok, kriptoeszközök –, hogy a résztvevők konkrét, azonnal hasznosítható ötletekkel, tisztább piaci képpel és jobb hozam/kockázat arányú megoldásokkal térjenek haza.
Kiemelt témáink:
- Áprilisban jönnek a választások Magyarországon – Hogy érinti ez a befektetéseinket?
- AI-boom 2.0 – Hol lesz még nagy pénz a mesterséges intelligenciában 2026-ban?
- Fantasztikus Hetes után – Lesz új tech-szupersztárcsapat?
- Új Fed-elnök, új korszak? – Hogyan pozícionáljuk portfóliónkat az amerikai monetáris fordulatra?
- Visszatér az infláció? Hogyan védekezzünk ellene?
- Kína visszatérése vagy tartós lassulás? – Feltörekvő piaci sztorik 2026-ra
- Lengyel, török és görög részvények – Boom után korrekció vagy új csúcsok?
- Ukrajnai újjáépítés: hogyan profitálhatunk abból, ha jön a béke?
- Állampapír-mix 2026-ra: FixMÁP után hol a legjobb a hozam?
- Meddig tarthat az arany és az ezüst szárnyalása?
Kinek szól?
- Nagyobb befektetendő vagyonnal rendelkező lakossági befektetőknek, különösen a prémium és privátbanki szegmensből.
- Akiket érdekelnek a makrogazdasági trendek, a népszerű és „elfeledett” tőkepiaci termékek, és akik magasabb hozamot vagy nagyobb biztonságot keresnek.
- Akik vállalati sikersztorikból, vagyonkezelőktől, elemzőktől, aukciósházak és ingatlanvállalatok vezetőitől merítenének inspirációt.
Csatlakozzon és hangolja finomra portfólióját 2026-ra – első kézből, a legjobbaktól érkező információk alapján. Éves Portfolio Signature előfizetéssel ráadásul ingyenes a részvétel!
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Tőzsdére ment egy chipgyártó, egyből nyolcszorozott az árfolyam
Kitart az AI-láz.
Kimondta Putyin szövetségese: egyetlen ember van most, aki le tudja zárni az ukrajnai háborút
Szerinte a kitartó munka eredményt fog szülni.
Kiderült az igazság az EU új AI-támogatásairól: a magyar cégek nagy része kiszorulhat a rendszerből
A Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI) viszont már most tud segíteni a vállalkozásoknak.
Kritikus szintet törhet át az euró az EKB kamatdöntése után
Fordulóponthoz érkezett a közös fizetőeszköz árfolyama.
Kiderült: lehet, hogy hatalmas tévedésben vagyunk a Naprendszer két bolygóját illetően
Borulhatnak az eddigi feltételezések.
Kiadta a parancsot Donald Trump: indul a katonai akció, teljes blokád jön Putyin szövetségesével szemben
A történelem egyik legnagyobb armadáját vonja össze az elnök.
Otthon Start: ezrével épülnek az új lakások, térképen mutatjuk a kiemelt beruházásokat
Tizenkét, már rendeletbe foglalt projekt részletes leírása országszerte.
Veszélyre figyelmeztet az atlantai Fed elnöke
Raphael Bostic szólalt meg.
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút hozamú befektetési alapját; a jelenleg (még) általam kezelt... The post Zsiday Viktor: El f
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Nyugdíj-előtakarékosság: Elég 40 éves korban elkezdeni gyűjteni?
A magyar dolgozók átlagosan 41-42 éves korban döntenek úgy, hogy végre komolyan veszik a nyugdíj-megtakarítást. Ez azonban egy kritikus probléma: ekkor már mindössze 20-25 év marad a vagyon fe
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Bod Péter Ákos elmondta, meddig játszhat a tűzzel Magyarország
A devizaadósság emelkedése nem jó üzenet kifelé.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson - Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.