Rendezzük át így portfóliónkat az új évre hangolva − Minden első kézből a profiktól évindító fórumunkon
A turbulencia folytatódik, és ilyen közegben a befektetők még kevésbé nézhetik ölbe tett kézzel a piaci folyamatokat. A Portfolio Investment Day 2026 februárban vet számot a befektetési döntéseket befolyásoló kulcstrendekről, és egyben fogódzót ad, hogyan keverjük újra a kártyákat portfóliónkban a vámháború és a magyarországi választások árnyékában, egy új Fed-elnök működése alatt, egy esetleges ukrajnai béke apropóján, illetve az AI-boom következő hulláma idején. Portfolio Signature éves előfizetéssel akár ingyen is részt vehet, a regisztráció már elindult!

Milyen stratégiával vágjunk neki 2026-nak? Befektetési konferenciánkon a piac nagyágyúi – profi portfóliómenedzserek, alapkezelők, elemzők és cégvezetők – első kézből mutatják meg, hogyan érdemes súlyozni a vagyonokat a változó világgazdasági pályán.

Szó lesz a vámemelések és a deglobalizáció portfólióhatásairól, a jegybanki kamatvágások új hullámairól, az AI-forradalom nyerteseiről és veszteseiről, az ukrajnai béke gazdasági forgatókönyveiről, a hazai állampapírpiac legjobb lehetőségeiről, valamint arról is, meddig tarthat az OTP vezette BUX‑rali.

Portfóliókat újragondolni! Regisztráljon most a legjobb árakon, vagy váltson Portfolio Signature éves előfizetésre, és vegyen részt ingyen!
A februári Investment Day-en végigvesszük a fő eszközosztályok kockázatait és lehetőségeit – hazai és külföldi részvények, kötvények, nyersanyagok, kriptoeszközök –, hogy a résztvevők konkrét, azonnal hasznosítható ötletekkel, tisztább piaci képpel és jobb hozam/kockázat arányú megoldásokkal térjenek haza.

  • Áprilisban jönnek a választások Magyarországon – Hogy érinti ez a befektetéseinket?
  • AI-boom 2.0 – Hol lesz még nagy pénz a mesterséges intelligenciában 2026-ban?
  • Fantasztikus Hetes után – Lesz új tech-szupersztárcsapat?
  • Új Fed-elnök, új korszak? – Hogyan pozícionáljuk portfóliónkat az amerikai monetáris fordulatra?
  • Visszatér az infláció? Hogyan védekezzünk ellene?
  • Kína visszatérése vagy tartós lassulás? – Feltörekvő piaci sztorik 2026-ra
  • Lengyel, török és görög részvények – Boom után korrekció vagy új csúcsok?
  • Ukrajnai újjáépítés: hogyan profitálhatunk abból, ha jön a béke?
  • Állampapír-mix 2026-ra: FixMÁP után hol a legjobb a hozam?
  • Meddig tarthat az arany és az ezüst szárnyalása?

  • Nagyobb befektetendő vagyonnal rendelkező lakossági befektetőknek, különösen a prémium és privátbanki szegmensből.
  • Akiket érdekelnek a makrogazdasági trendek, a népszerű és „elfeledett” tőkepiaci termékek, és akik magasabb hozamot vagy nagyobb biztonságot keresnek.
  • Akik vállalati sikersztorikból, vagyonkezelőktől, elemzőktől, aukciósházak és ingatlanvállalatok vezetőitől merítenének inspirációt.

Csatlakozzon és hangolja finomra portfólióját 2026-ra – első kézből, a legjobbaktól érkező információk alapján. Éves Portfolio Signature előfizetéssel ráadásul ingyenes a részvétel!

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

