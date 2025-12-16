Zsiday Viktor nagy döntést hozott: befejezi portfóliómenedzseri pályafutását

Egy korszak véget ér

2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által kezelt 161 milliárdos HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alapba,

és ezzel véget ér Zsiday Viktor több évtizedes, sikeres portfóliómenedzseri pályafutása, ugyanakkor a továbbiakban is aktív részese marad a HOLD szellemi műhelyének a befektetési bizottság tagjaként – jelentette be a HOLD Alapkezelő.

Zsiday Viktor 2009 nyarán indította el a Citadella névre keresztelt abszolút hozamú származtatott befektetési alapját, amely mára az ország egyik legismertebb, legsikeresebb és legtöbbet díjazott befektetési alapja lett.

A befektetési alap A sorozata 2009-es indulása óta (forintban, költségek után) 9% évesített hozamot ért el, ami 4,6% évesített reálhozamot jelentett befektetőinek.

A Citadella befektetési alapban 16 év alatt sokféle befektetés volt, mindig szem előtt tartva a kockázatokat: argentin állampapíroktól kezdve, görög bankrészvényeken és különféle devizákon át nyersanyagokig bezárólag sok minden. A portfóliómenedzser úgy fogalmazott,

voltak nehéz pillanatok, voltak elkerülhetetlen tévedések, de sikerült teljesíteni, amire vállalkoztam: túlságosan nagy visszaesések nélkül a kockázatmentes hozam feletti eredményt elérni a befektetők számára.”

Az alap az elmúlt 1, 3 és 5 éves időtávon is jól teljesített, az említett időtávokon 14,6%, 18,3% és 10,6% évesített hozamot ért el. Az alapban Zsiday Viktor jelenleg 120 milliárd forint vagyont kezel, és minden nagyobb hazai privátbank és befektetési szolgáltató forgalmazza azt.

Zsiday Viktor Hold Alapkezelő, Citadella Származtatott Befektetési Alap, portfóliókezelő 1997-ben, még a Közgazdaságtudományi Egyetemre járva kezdett dolgozni a ma már nem létező Wintrust Értékpapírügynökségnél elemzőként. 2000-től 2006-ig az AEGON-csoporton belül töltött be különböző poz

Háttér

Mások pénzének kezelése rendkívül megterhelő lelkileg, ezért már jó ideje gondolkoztam azon, hogy meddig végezzem ezt a tevékenységet.

Meddig van a mérleg pozitív serpenyőjében több, mint a negatívban. Úgy érzem, most jött el ennek az ideje. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki rám bízta a pénzét, azt remélem, hogy nagy részük elégedett volt az eredményekkel” – fogalmazott Zsiday.

Az elhatározás tehát évek alatt érett meg benne, végül idén nyár végén hozta meg a személyes döntését, ami 2025. szeptemberben formalizálódott az MNB-hez benyújtott beadvánnyal.

Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója így kommentálta a döntését: „Zsiday Viktor kiemelkedő szakember, aki számtalanszor, köztük nagy válságokban is megmutatta rátermettségét és jó ítélőképességét. Fájó szívvel fogadtuk el, de megértjük döntését. Kizárólag köszönettel tartozunk neki, amit a befektetőkért és a HOLD-ért tett. Mindemellett örülünk, hogy továbbra is szellemi műhelyünk aktív tagja marad, így tőkepiaci tapasztalatával, lényeglátásával a jövőben is segíti majd a HOLD portfóliókezelői csapatának munkáját.”

Móricz Dániel Hold Alapkezelő, befektetési igazgató Móricz Dániel 1999-ben diplomázott a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy és vállalatértékelés szakirányain. 2000-ben kezdett el dolgozni a HOLD (akkori nevén Concorde) Alapkezelőnél, kezdetben elemzőké

Beolvadás

„Móricz Dániellel és Cser Tamással, a HOLD vezető részvénystratégájával, több évtizede együtt dolgozunk, mélyen ismerjük egymás szakmai gondolkodásmódját, múltbéli döntéseit és világról alkotott képét.” – hangsúlyozta Zsiday.

„Nyugodt szívvel bízom rájuk saját pénzemet is. Azt gondolom, hogy akik rám bízták a befektetésüket a Citadella befektetési alapban, azok számára a HOLD Columbus befektetési alap megfelelő folytatás lesz.”

A két befektetési alap stílusa, megcélzott hozam és szórás kombinációja nagyon hasonló. A HOLD Columbus alap az elmúlt 1, 3 és 5 éves időtávon is jól teljesített, az említett időtávokon 21,4%, 18,4% és 14,5% évesített hozamot ért el.

A befektetési alap 2007-es indulása óta 8,4% évesített hozamot ért el és jelenleg 161 milliárd forintot kezel benne a két portfóliómenedzser.

A HOLD Columbus befektetési alap hat alkalommal is kiérdemelte „Az elmúlt 10 év legjobb abszolút hozamú alapja” díjat a Privátbankár Klasszis díjátadóján.

Cser Tamás hozzátette: „Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Zsiday Viktor bizalmat szavazott nekünk és tovább vihetjük a globális makro-trade típusú befektetési szemléletét. Emellett örülök, hogy a HOLD befektetési bizottságának aktív részese marad.”

Cser Tamás HOLD Alapkezelő, vezető részvényportfólió-kezelő, partner 2006-ban diplomázott a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügyi befektetés elemző és kockázatkezelő szakirányán. 2004-ben csatlakozott a HOLD Alapkezelőhöz, kezdetben elemzői feladatokat látott el. 2014-be

Szabó Balázs, a HOLD vezérigazgatója szerint

Zsiday Viktor neve összeforrt a Citadella befektetési alappal,

nem lett volna összeegyeztethető a transzparenciára való törekvésünkkel, hogy más portfóliómenedzsernek adjuk az alap kezelését, mégis szerettünk volna kompromisszummentes alternatívát nyújtani a befektetőknek, így Viktorral közösen a HOLD Columbus befektetési alapba történő beolvadás mellett döntöttünk.”

Ügyfélteendők

Aki a beolvadás után is befektető szeretne maradni a Citadella befektetési alap után a HOLD Columbus befektetési alapban, annak nincs teendője, 2026. január 23-tól már Móricz Dániel és Cser Tamás kezelik a pénzüket.

a Citadella befektetési alap után a HOLD Columbus befektetési alapban, annak nincs teendője, 2026. január 23-tól már Móricz Dániel és Cser Tamás kezelik a pénzüket. Aki nem maradna, annak több opciója is van. Egyrészt a forgalmazóknál 2026. január 16. 15 óra 50 percig díjmentesen visszaváltható minden munkanapon a Citadella befektetési alap befektetési jegye, másrészt a beolvadás után is visszaváltható lesz a HOLD Columbus befektetési alapbefektetési jegye. A befektetett tőke kezelése a beolvadás során, majd azt követően is folyamatosan biztosított lesz – tájékoztatott az alapkezelő.

Szabó Balázs HOLD Alapkezelő, vezérigazgató Alapszakos diplomáját az ELTE alkalmazott közgazdaságtan szakon 2013-ban, mesterszakos diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szak befektetéselemző szakirányán szerezte 2016-ban. Egyetemi tan

