Bréking: ma nem csak a Revolut, de a CoinCash is felfüggeszti kriptoszolgáltatását Magyarországon!
A mai napon állnak le a Revolut kripto szolgáltatásai, de ezzel párhuzamosan az egyik legnagyobb magyar kriptovaluta-váltó, a CoinCash is felfüggeszti magyarországi szolgáltatásait a hazai szabályváltozás miatt.

Részletek hamarosan...

