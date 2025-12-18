Kifogyóban a világ egyik legfontosabb nyersanyaga – ijesztő előrejelzés érkezett

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

A londoni fémtőzsdén a háromhónapos réz jegyzése szerdán 11 592 dolláron állt, miközben New Yorkban az idei árfolyam-emelkedés már elérte a 34 százalékot.

Ha a jelenlegi trend kitart, 2009 óta ez lehet a fém legerősebb éve.

Mike Henry, a világ legnagyobb réztermelőjének számító BHP vezérigazgatója a párizsi nemzetközi gazdasági fórumon hangsúlyozta, hogy a kereslet erőteljesen növekszik, és 2050-re akár 70 százalékkal is emelkedhet. A kínálat bővítése ezzel szemben egyre nehezebb: kevesebb új bányát fedeznek fel, a meglévő lelőhelyek gyakran kisebbek, gyengébb minőségűek, és nehezebben kiaknázható térségekben találhatók.

Henry felidézte, hogy az elmúlt évben a piac enyhe túlkínálatból hiányba fordult. Másfél évvel ezelőtt még sokan gyengébb évet vártak 2025-re, de néhány bányászati zavar már elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy az árak az egekbe szökjenek.

Az évtized végéig ez a szűkösség csak fokozódni fog

– tette hozzá.

Az árak alakulásának előrejelzését nehéznek nevezte, de rámutatott: a piac jelenleg feszes, és nem kell sok ahhoz, hogy az árak tovább emelkedjenek. Úgy látja, az arany és az ezüst idei szárnyalása is támogathatja a réz árfolyamát.

A piaci elemzők szintén további drágulásra számítanak. Az UBS szerint strukturális bikapiac van kialakulóban: a ház 2026 első negyedévére tonnánként 12 000, az év végére pedig 13 000 dolláros árat prognosztizál. A Deutsche Bank elemzői úgy becsülik, hogy a bányászati kínálat 2025-ben mintegy 3 százalékkal csökken, és 2026-ban is csak csekély mértékben bővül majd. A Citi szakértői eközben arra számítanak, hogy az Egyesült Államok rézkészleteket halmoz fel, ami 2026 elejére 13 000, a második negyedévre pedig akár 15 000 dollárig is felhajthatja az árakat tonnánként.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ