Nagyon jó hírt kapott a Renault

Portfolio
Az S&P Global Ratings a befektetésre ajánlott kategóriába emelte a Renault hosszú távú hitelminősítését, amely így BBB- besorolást kapott.

A vállalatcsoport 2020 áprilisa óta szerepelt a spekulatív, köznyelven "bóvli" kategóriában.

A leminősítésre a cég pénzügyi eredményeinek romlása miatt került sor, amely Carlos Ghosn korábbi vezérigazgató bukását követte. Emlékezetes, hogy menedzser 2019-ben egy magángépen, egy dobozban elrejtőzve szökött meg Japánból, ahol pénzügyi visszaélések miatt várt volna rá bírósági tárgyalás. Ghosn azóta is tagadja a vele szemben megfogalmazott vádakat.

Forrás: Reuters

