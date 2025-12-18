Űripari tárgyalásokat folytatott Jászai Gellért

A magyar delegáció programjának kiemelkedő eseménye volt a SpaceX képviselőivel történt találkozó, amelyen Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója és szakértői csapata is részt vett. A megbeszélésen áttekintették az amerikai vállalat globális űripari tevékenységét, különös figyelmet fordítva a műholdindítási szolgáltatásokra, az alacsony Föld körüli pályán működő rendszerekre, valamint a kereskedelmi és kormányzati űrprogramokban betöltött szerepére. A felek megvitatták a folyamatban lévő együttműködéseket és feltérképezték a jövőbeni közös űripari és technológiai fejlesztések potenciális területeit.

A magyar küldöttség tárgyalásokat folytatott a Pentagon magas rangú tisztviselőivel is, köztük

Mike C. Cadenazzival, a hadiipari bázispolitikáért felelős helyettes államtitkárral

és Eric Ver Hage ellentengernaggyal.

Az egyeztetések fókuszában a magyar-amerikai védelmi és űripari együttműködés kiterjesztése, valamint az ellátási láncok és ipari kapacitások fejlesztése állt.

A látogatás során Jászai Gellért találkozott Brian Hookkal, a Cerberus Capital Management alelnökével is, akivel az amerikai-magyar és regionális befektetési, illetve finanszírozási lehetőségekről tárgyalt. Megvitatták a Cerberus globális magántőke-befektetési tevékenységét, különös tekintettel a védelmi, ipari, energetikai és technológiai szektorokban megvalósuló beruházásokra, valamint ezek potenciális szerepét a közép-európai gazdasági és ipari együttműködések megerősítésében.

A program részeként a 4iG elnöke stratégiai és biztonságpolitikai kérdésekről egyeztetett James L. Jones nyugállományú tábornokkal, a Jones Group International alapítójával és elnökével. Emellett külön megbeszélést folytatott Jaime Walters-szel, a General Atomics alelnökével a jövőbeli magyar-amerikai védelmi együttműködési lehetőségekről.

