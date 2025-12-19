120 százalékot kereshettél az év sztárbefektetésén - És ez még csak a kezdet

Az év végéhez közeledve hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az új évben egy új megatrend, egy új Nagy Dobás fogja meghozni a legizgalmasabb tőzsdei sztorikat. De ez általában nem igaz: a valódi megatrendek és elsöprő tőzsdei sztorik nem nézik a naptárat, attól teljesen függetlenül robognak előre. Amit most mutatunk, az idén már hatalmasat ment - de sok jel utal arra, hogy még csak az elején vagyunk a tomboló bikapiacnak, és nagyon komoly pénzeket lehet itt még keresni.

Sokak számára ösztönös reflex, hogy az év végéhez közelítve lezárjon bizonyos fejezeteket, és teret adjon valami újnak 2026-ban.

És bár ez az igény a magánéletben könnyedén indokolt lehet, a tőkepiacokon már kevésbé: a világformáló megatrendek nem nézik a naptárat, a sztárbefektetéseket nem érdekli, hogy éppen decemberről januárra vált az óra.

Márpedig az idei év egyik legnagyobb dobása jövőre is hatalmas izgalmakat rejt. Ez a terület nem más,