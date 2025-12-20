A következő hónapok nagy nyertesei lehetnek ezek a szétvert részvények

Közeledik az év vége, de a profi befektetők ilyenkor sem lassítanak: már most azt keresik, mi lehet 2026 nagy nyertese a tőzsdéken. A Bank of America vezető elemzője máris azonosított egy szektort, amely a jövő év elején látványos fellendülés előtt állhat, ráadásul nem spekulációról van itt szó, hanem nagyon is kézzelfogható fundamentumokkal támasztotta alá érvelését. A szakértő ennél is tovább ment: megnevezte azokat a konkrét részvényeket is, amelyeken keresztül szerinte a legjobban megjátszható a közelgő rali.

A 2025-ös év nem szűkölködött izgalmas tőzsdei sztorikból: lehet itt akár a nemesfémek piacán kibontakozó ralira gondolni, vagy akár a ritkaföldfémekkel kapcsolatos befektetések berobbanására, de a mesterséges intelligencia területén is voltak nagyon izgalmas sztorik.

Viszont mindjárt itt az év vége, most már érdemes előre tekintve arra a kérdésre keresni a választ, hogy hova érdemes tenni a pénzünket 2026 elején.

Pontosan így tett a Bank of America vezető elemzője is, aki szerint egy eddig nagyon is mellőzött szektor vállalatai lehetnek a nagy nyertesek a következő hónapokban. Ezek a vállalatok