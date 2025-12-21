Trump mindent bevet, hogy ne legyen csúfos kudarc a saját magáról elnevezett megtakarítás

A Trump-adminisztráció aktívan keresi az üzleti élet nagy szereplőit és a jótékonykodókat, hogy járuljanak hozzá az elnökről elnevezett új gyermek-megtakarítási programhoz.

A pénzügyminisztérium Scott Bessent vezetésével nagyszabású kampányt indított, amelynek célja, hogy minél nagyobb befektetői kört vonzzon a júliusban induló kezdeményezéshez.

Az első jelentősebb felajánlások már meg is érkeztek. Michael Dell, a Dell Technologies alapítója 6,25 milliárd dollárt ígért, amelyből gyermekenként 250 dollárt helyeznének el több millió ember számláján. Ray Dalio befektetési alapkezelő hasonlóképpen 75 millió dollárt ajánlott fel a Connecticut államban élő gyermekek számára. Mindkét adományozó olyan körzetekre korlátozza a támogatását, ahol az éves medián jövedelem nem haladja meg a 150 ezer dollárt.

A programban a szülők és más családtagok mellett a munkáltatók, a nonprofit szervezetek és az állami kormányzatok is befizethetnek a gyermekek számláira, évente legfeljebb 5000 dollárt.

A pénzt indexkövető alapokba fektetik, és a gyermek 18 éves korától meghatározott célokra – például felsőoktatásra vagy lakásvásárlásra – használhatja fel.

A következő négy évben születő csecsemők emellett 1000 dolláros állami kezdőtőkét is kapnak.

Az újonnan bevezetett Trump-számla több szempontból is hasonlít a magyar Babakötvényre, erről korábban itt írtunk.

Több nagyvállalat – köztük a Visa, a Mastercard, az Uber és a BlackRock – már jelezte részvételi szándékát. A BlackRock és a BNY bejelentette, hogy megduplázza az állami hozzájárulást saját alkalmazottaik gyermekei számára. Ted Cruz republikánus és Cory Booker demokrata szenátor közös levélben szólította fel az ezer legnagyobb amerikai vállalat vezetőit, hogy csatlakozzanak a programhoz.

Szakértők ugyanakkor szkeptikusak a kezdeményezés sikerét illetően, mivel az adókedvezmények szerényebbek, mint a hasonló célú, úgynevezett 529-es megtakarítási számlák esetében. A kivett összeg is adóköteles, ellentétben több más befektetési formával. A kongresszusi költségvetési iroda mindössze 15 milliárd dolláros állami kiadással számol, ami arra utal, hogy nem várnak tömeges részvételt.

Scott Bessent ennek ellenére bizakodó, és elindította a 50 State Challenge nevű programot, amellyel minden tagállamban jótékony adományozókat próbál megnyerni. Elmondása szerint mintegy húsz állam fontolgatja, hogy valamilyen formában hozzájáruljon a kezdeményezéshez. Trump elnök szintén bejelentette, hogy saját befizetéseket is teljesít majd, ám ennek részletei egyelőre nem ismertek.

Címlapkép forrása: Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg via Getty Images

