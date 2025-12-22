  • Megjelenítés
Tőzsdére megy a ChatGPT versenytársa
Tőzsdére megy a ChatGPT versenytársa

A MiniMax nevű kínai mesterségesintelligencia-vállalat január elején tervezi hongkongi tőzsdei bevezetését, amelyből akár 700 millió dollárt is bevonhat – erősítették meg hétfőn az ügyletet közvetlenül ismerő források. A vasárnap benyújtott tőzsdei dokumentum szerint a cég már sikeresen átesett a hongkongi tőzsde meghallgatásán.
A végleges kibocsátási összeg a piaci körülményektől és a befektetői érdeklődéstől függ,

de a várakozások szerint legalább 500 millió dollárt tesz majd ki.

A vállalat több mint 4 milliárd dolláros értékelést céloz meg.

A MiniMax az első kínai MI-cégek között van, amelyek a hongkongi tőzsdére készülnek. Más vállalatok, köztük a Biren Technology, a Sanghaj Iluvatar CoreX Semiconductor és a Zhipu AI szintén a közeljövőben indíthatják el kibocsátásukat.

A DeepSeek, a ChatGPT kínai riválisának idei felemelkedése jelentősen növelte a befektetői étvágyat a hazai MI-termékek iránt. A közelmúltban a Moore Thread és a MetaX MI-chipgyártók tőzsdei bevezetése több ezerszeres túljegyzést hozott, részvényeik árfolyama pedig a kereskedés első napján többszörösére ugrott.

A 2022 elején alapított MiniMax a generatív MI-robbanás egyik meghatározó kínai szereplőjévé vált. Az Alibaba által támogatott vállalat multimodális MI-modelleket fejleszt, amelyek szöveget, hangot, képet, videót és zenét egyaránt képesek feldolgozni.

A tőzsdei dokumentum szerint a cég termékeinek havi aktív felhasználószáma a 2023-as 3,1 millióról 2025 szeptemberére 27,6 millióra emelkedett. A vállalat 2025 első kilenc hónapjában 186 millió dollár veszteséget könyvelt el, szemben az egy évvel korábbi 170 millió dolláros mínusszal.

