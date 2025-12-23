Lekapcsolt az MNB egy magánszemélyt, aki mesés hozam ígéretével szerzett magának százmilliókat

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) – előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálta, hogy egy magánszemély végzett-e jegybanki engedély nélkül, üzletszerűen, a hitelintézeti törvényben (Hpt.) nevesített betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól való elfogadása pénzügyi szolgáltatási tevékenységet.
A felügyelet megállapította, hogy a magánszemély értékpapírokba, devizapárokba, kriptovalutákba történő befektetési lehetőségekre hivatkozva gyűjtött pénzt magyar magánszemélyektől.
A befektetők több százmillió forintnyi összeget fizettek neki.
A magánszemély eleinte átvételi elismervényt, később megbízási szerződést írt alá a befektetőkkel, az általa átvett pénzekre tőkegaranciát vállalt, és havi 2,5-6 százaléknyi, esetenként pedig szóban akár havi 7 százalékos hozamot is ígért. A vizsgálat feltárta, hogy a magánszemély a valóságban legfeljebb a kezdeti időszakban kereskedett ténylegesen az átvett összegekkel, később azonban azok jelentős részét – saját bevallása szerint is –
életvitelére fordította.
Az MNB megállapítása szerint a magánszemély tevékenysége leplezett nyilvános forrásgyűjtésnek minősült. Az érintett a Hpt. szerinti „más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása” pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végzett, ám erre nem rendelkezett jegybanki engedéllyel. Tevékenységét üzletszerűen, azaz nyereség, illetve vagyonszerzési céllal, előre egyedileg meg nem határozott körben, rendszeresen végezte - írja közleményében a felügyelet.
Mindezek nyomán az MNB kedden közzétett határozatában azonnali hatállyal megtiltotta a magánszemélynek, hogy felügyeleti engedély nélkül pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytasson, és 42 millió forint piacfelügyeleti bírsággal sújtotta. A történtek miatt a felügyelet már
az eljárás folyamán feljelentést tett az illetékes nyomozó hatóságnál.
A pénzügyi szolgáltatás igénybevétele előtt a befektetőknek célszerű előzetesen ellenőrizni, hogy az adott szolgáltató rendelkezik-e a tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel, regisztrációval, és szerepel-e a jegybank Piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásában. Budapesten az MNB ügyfélszolgálatán, vidéken a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodáiban, valamint a jegybank honlapján kaphatnak további segítséget.
