Itt az 5 milliárd dolláros húzás az Nvidiától
Itt az 5 milliárd dolláros húzás az Nvidiától

Az Nvidia 5 milliárd dollár értékben vásárolt Intel-részvényeket – derült ki a félvezetőgyártó hétfői közléséből.
A mesterséges intelligenciachipek piacát uraló vállalat

részvényenként 23,28 dolláros áron szerzett részesedést az Intelben.

Az ügylet komoly pénzügyi mentőövet jelent az Intelnek, a céget ugyanis az elmúlt évek stratégiai hibái és a rendkívül költséges gyártókapacitás-bővítések alaposan megviselték.

A bejelentés szerint

az Nvidia zártkörű értékesítés keretében több mint 214,7 millió Intel-részvényt vett meg, a szeptemberben rögzített áron.

Az amerikai versenyhatóságok december elején járultak hozzá a befektetéshez – közölte a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC).

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

