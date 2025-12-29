Itt az 5 milliárd dolláros húzás az Nvidiától

A mesterséges intelligenciachipek piacát uraló vállalat
részvényenként 23,28 dolláros áron szerzett részesedést az Intelben.
Az ügylet komoly pénzügyi mentőövet jelent az Intelnek, a céget ugyanis az elmúlt évek stratégiai hibái és a rendkívül költséges gyártókapacitás-bővítések alaposan megviselték.
A bejelentés szerint
az Nvidia zártkörű értékesítés keretében több mint 214,7 millió Intel-részvényt vett meg, a szeptemberben rögzített áron.
Az amerikai versenyhatóságok december elején járultak hozzá a befektetéshez – közölte a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC).
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Von der Leyen kényszerű kavarásai miatt kelt ki magából a gazdasági elit
Egyre többen kételkednek az unió kiszámíthatóságában a csiki-csukit idéző intézkedések miatt.
Egy Nobel-díjas AI-kutató szerint a mesterséges intelligencia jövőre tömegével válthat ki teljes munkaköröket
Vészjósló üzenetet küldött az AI keresztapjaként ismert tudós.
Megszűnt a veszélyes járvány Magyarország szomszédjában: feloldották a korlátozásokat
Korábban hazánkban is felütötte a fejét.
Fontos határidő közeleg: rengeteg magyar vállalkozó bukhatja el az adókedvezményt, ha lemarad róla
Szilveszterig kell rendelkezni az alanyi adómentesség igénybevételéről.
Keserü, Nádler, Maurer - élő művészek hazai aukciókon, itt a 2025-ös toplista!
Ezek voltak a legmagasabb árak az élő kortársak között idén.
Pályára állította első műholdját egy apró európai ország
Orosz rakétával bocsátották fel.
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut
Az év végére megkopott a lakásbefektetések varázsa
Maróti Ádám, a HOLD portfóliókezelője szerint az év sztorija, hogy a hosszú évekig tartó ingatlanbűvöletnek idén talán vége lett, így a következő években nehéz lesz... The post Az év v
Egy nagy visszatértő megverte az AI-t a tőzsdéken
Megszoktuk az elmúlt két évben, hogy óriási AI-hype van, mértéktelenül ömlik a pénz az ágazatba. De - ahogy azt Szőcs Gábor portfóliókezelő írja - az... The post Egy nagy visszatértő meg
Éves teljesítmény kiszámítása
Akkurátusan vezetem, hogy mit csinálok a tőzsdén (van egy trading_log nevű óriási táblázatom, historikus adatokkal, képletezett lapokkal), és az adatokat időnként megpróbálom feldolgozni. Ez
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velence és Barcelona megtelt! Hova utazzunk, ha elkerülnénk a turistatömegeket?
A Checklistben a Corvinus Turizmus Tanszékének vezetőjét kérdeztük.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.