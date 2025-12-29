Itt az 5 milliárd dolláros húzás az Nvidiától

Az Nvidia 5 milliárd dollár értékben vásárolt Intel-részvényeket – derült ki a félvezetőgyártó hétfői közléséből.

A mesterséges intelligenciachipek piacát uraló vállalat

részvényenként 23,28 dolláros áron szerzett részesedést az Intelben.

Az ügylet komoly pénzügyi mentőövet jelent az Intelnek, a céget ugyanis az elmúlt évek stratégiai hibái és a rendkívül költséges gyártókapacitás-bővítések alaposan megviselték.

A bejelentés szerint

az Nvidia zártkörű értékesítés keretében több mint 214,7 millió Intel-részvényt vett meg, a szeptemberben rögzített áron.

Az amerikai versenyhatóságok december elején járultak hozzá a befektetéshez – közölte a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC).

Forrás: Reuters

