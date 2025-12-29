Nagy részvénykibocsátások: ezt érdemes tudni róluk

A tőkepiacon egy nagy részvénykibocsátásnak két alapvető formája van: az elsődleges forrásbevonás (új részvények forgalomba hozatala, tőkeemelés) és a másodlagos értékesítés (meglévő tulajdonosok csomageladása). Mindkettő növelheti a közkézhányadot és a likviditást, és időzítéstől, árazástól, valamint a kibocsátás céljától függően vonzó beszállási lehetőséget adhat a lakossági és intézményi befektetők számára egyaránt. Általában közös jellemzőjük a transzparens árképzés és az, hogy a cég történetében valamilyen érdemi lépéshez – beruházáshoz, akvizícióhoz, adósságcsökkentéshez vagy tulajdonosi kör tisztításához – kötődik az ügylet.
Vannak jó példák bőven itthon
Hazai tapasztalatok alapján jól látszik, hogy a sikeres kibocsátások mögött világos üzleti cél és erős kereslet áll. Az AutoWallis 2021-es nyilvános részvénykibocsátása a meghirdetett 6–8 milliárd forintos célt messze meghaladó, több mint 17 milliárd forintos igénnyel zárult; a végleges ár 117 forint lett a 107–122 forintos sávban. A menedzsment a friss tőkét akvizíciókra és növekedésre szánta, a tranzakció pedig évek óta nem látott lakossági érdeklődést hozott a BÉT-en. A képlet befektetői oldalról érthető: mérsékelt diszkont, egyértelmű felhasználási cél, széles jegyzői bázis.
A 4iG-nél 2022 elején a tőkeemelés nemcsak pénzügyi, hanem stratégiai üzenetet is hordozott: a Rheinmetall 33,65 milliárd forinttal szállt be, 670 forintos kibocsátási áron, egy több lépcsős – összesen 125 milliárd forintra tervezett – intézményi tőkeemelési program részeként. A tranzakció célja a tulajdonosi struktúra erősítése és a közös üzletfejlesztés volt. A német ipari partner később jelentős tulajdonossá vált, ami reputációs és üzleti értelemben is emelte a sztori minőségét. Az ilyen típusú ügyletek a befektetők számára a finanszírozási kockázat csökkenését és a végrehajtás hitelességének növekedését jelzik.
A legnagyobbak esetében hasonló a tanulság
Nemzetközi színtéren több nagy horderejű példát láttunk az elmúlt években. A Tesla 2020-ban – az árfolyam emelkedését kihasználva – többször is tőkét vont be viszonylag csekély, körülbelül 1 százalék körüli hígítással, ezzel olcsón növelte a mozgásterét gyártási és beruházási terveihez. Ugyanebben az évben az S&P 500-ba kerülés tovább bővítette a keresletet az indexkövető alapok révén, ami likviditási és befektetői bázis szempontból is mérföldkő volt. A két lépés együtt – alacsony hígítású forrásbevonás és indexbe kerülés – ritkán adódó kombináció, amely a beszállóknak erős kockázat/hozam profilt kínált.
A Porsche 2022-es frankfurti tőzsdei bevezetése a méret és a márka ereje miatt kapott nagy figyelmet: a végleges bevezetési ár az ársáv tetején alakult, a tőzsdére lépés Európa egyik legnagyobb tranzakciója lett. A szürkepiaci jelzések előre erős keresletet vetítettek, miközben az árazásról szakmai vita bontakozott ki. Befektetői tanulság, hogy a nagy, likvid bevezetésekben a széles intézményi és lakossági bázis, a transzparens árazás és a márka ismertsége hosszabb távon stabil követői kört teremtenek, még ha a rövid távú árelmozdulás korlátozott is.
Másodlagos értékesítések hasonló eredményekkel
A másodlagos eladásoknál – amikor új tőke bevonása helyett meglévő tulajdonos ad el részvényeket – a fő hatás a közkézhányad növekedése és a likviditásjavulás. A Saudi Aramco 2024-es, mintegy 11,2 milliárd dolláros eladása során a csomag több mint fele külföldi befektetőkhöz került, ami szélesítette a tulajdonosi kört és a nemzetközi láthatóságot. Ilyenkor a fókusz az allokáció minőségén, a kedvező árazáson és a stabilizációs mechanizmusokon van, amelyek együttesen jelenthetek vonzó alternatívát a befektetők számára.
Az MBH Bank 2025. november 24-én bejelentett nyilvános részvényértékesítése – 7 százalékos, közel 22,6 millió darabos csomag, 3300 forintos végső intézményi értékesítési árral, a lakosságnak 10 százalékos kedvezménnyel – tankönyvi példája annak, amikor egy intézmény a tőzsdei jelenlétét és a likviditását kívánja érdemben növelni. A lakossági igénylés 2025. november 25. és december 9. között zajlott (3 nappal az eredeti határidő előtt le kellett zárni a lakossági igénylési folyamatot a túl nagy érdeklődés miatt), a bank végül – 107 milliárd forint értékű igénylés mellett – 67,8 milliárd forintos volumenben értékesítette a felajánlott részvénypakettet. A bejelentést követően az árfolyam látványosan megmozdult, ami jelzi, hogy a piac értékeli a transzparens kondíciókat és a szélesebb tulajdonosi kör felé tett lépést.
Mi a közös nevező bennük?
Mi az, ami ezeket a történeteket közös nevezőre hozza a beszállási időzítés szempontjából? Az első az árazás: a nagyobb kibocsátásoknál jellemző a piaci árhoz képest adott kedvezmény, amely a gyors, egycsatornás értékesítés „ára”, és a jegyzési kockázat kompenzációja. A második a likviditás: a szélesebb befektetői bázis megkönnyíti a későbbi be- és kiszállást. A harmadik a vállalati sztori tisztasága: ha a tőke felhasználása konkrét növekedési projektekre, adósságcsökkentésre vagy stratégiai partnerségre megy, az mérhetően növeli a bizalmat és egyben könnyen számokérhetővé teszi a működést a hozamdöntések során. A negyedik a láthatóság: a nagy ügyletek több elemzői érdeklődést, esetenként indexbe kerülést hozhatnak, ami értelemszerűen növeli a keresletet.
Nem szabad ugyanakkor a kockázatokat sem elhallgatni.
Ha például a kibocsátást gyenge piaci környezetben zárják, az első napok–hetek árfolyamingadozása magas lehet. A másodlagos eladásoknál az úgynevezett „overhang” – a később piacra kerülő további csomagok lehetősége – is fékezheti a teljesítményt. A gyakorlati házi feladat ezért mindig ugyanaz: megérteni a forrásbevonás célját, és a kondíciókat) valamint felmérni, hogyan változik a vállalat mérlege és cash flow-ja a tranzakció után.
Magyar példák mutatják, hogy a jól előkészített tranzakciók a tőzsdei sztori minőségét is emelik.
Az AutoWallisnál a nagymértékű túljegyzés, a világos akvizíciós cél és a lakossági-intézményi mix erős jel volt a piacon, amely a kereskedésben is visszaköszönt. A 4iG–Rheinmetall ügyletnél pedig a stratégiai partner belépése nemcsak a tőkestruktúrát javította, hanem a jövőbeni együttműködések révén a bevételi oldalra is hatással lehet – ez a kombináció ritka, és a befektetők általában felárat adnak érte.
Az MBH Bank évvégi másodlagos részvényértékesítését az igénylési határidő előtt 3 nappal le kellett zárni, mert addigra annyi kisbefektetői részvényigény érkezett, amit a továbbiakban már nem tudtak kielégíteni. A tranzakció végül jelentős túlkereslet mellett zárult.
A fentiek gyakorlati üzenete a befektetőnek az, hogy
a kibocsátásokat nem érdemes sztereotípiák alapján megítélni.
A fókusz a kondíciókon és az indokláson legyen: mekkora a diszkont, kik a kulcsbefektetők, milyen kötelezettségek védik az árfolyamot, és mennyire hiteles a tőke felhasználási terve.
A cikk megjelenését az MBH Bank Nyrt. támogatta.
MBH Bank Nyrt. (tevékenységi engedély száma: III/ 41 005 3 2001, a Budapesti Értéktőzsde tagja) cikk-támogatásának célja kizárólag a figyelem felkeltése, és nem minősül befektetési ajánlásnak, befektetési tanácsadásnak vagy befektetési elemzésnek. A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy döntése előtt figyelmesen olvassa el az igénybe venni szándékozott szolgáltatás részletes feltételeiről szóló tájékoztatásokat és mérlegelje a lehetséges kockázatokat és költségeket is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Drasztikus lépésre szánta el magát a világ legnagyobb árutőzsdéje - Ez sokakat érint!
A múlt nem sok jót üzen.
A háború kitörése óta nem volt ilyen nagy bajban Oroszország
Zuhan a termelés.
Trump: közel kerültünk a háborút lezáró megállapodáshoz
Donbasz sorsa továbbra is nyitott kérdés
Most derül ki, hogyan zárják az évet a befektetéseink
Csendes napok jönnek még idén.
Karácsony után veszít el rengeteg EU-pénzt Magyarország, pedig ezen múlhat a 2026-os növekedés
Lesújtó elemzés érkezett arról, mekkora árat fizet a magyar gazdaság az uniós források elvesztésével.
Egy évszázados visszalépés: összeomlik a háború utáni világrend
Pillanatok alatt.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
Hatalmas bejelentést tett Trump: megvan a békemegállapodás alapja
Szerinte körvonalazódik az egyezség.
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Az év végére megkopott a lakásbefektetések varázsa
Maróti Ádám, a HOLD portfóliókezelője szerint az év sztorija, hogy a hosszú évekig tartó ingatlanbűvöletnek idén talán vége lett, így a következő években nehéz lesz... The post Az év v
Egy nagy visszatértő megverte az AI-t a tőzsdéken
Megszoktuk az elmúlt két évben, hogy óriási AI-hype van, mértéktelenül ömlik a pénz az ágazatba. De - ahogy azt Szőcs Gábor portfóliókezelő írja - az... The post Egy nagy visszatértő meg
Éves teljesítmény kiszámítása
Akkurátusan vezetem, hogy mit csinálok a tőzsdén (van egy trading_log nevű óriási táblázatom, historikus adatokkal, képletezett lapokkal), és az adatokat időnként megpróbálom feldolgozni. Ez
Az olvadt só adhat megoldást a hosszabb távú energiatárolásra?
Egy új technológia megoldást jelenthet a hosszabb távú energiatárolás kérdésére: az olvadt sóra építő rendszer akár két hétig is megőrizheti a napelemek és széltur
Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Boldog, meghitt karácsonyt kívánunk mindenkinek! A HOLD-csapat. The post Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek! appeared first on HOLDBLOG.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velence és Barcelona megtelt! Hova utazzunk, ha elkerülnénk a turistatömegeket?
A Checklistben a Corvinus Turizmus Tanszékének vezetőjét kérdeztük.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.