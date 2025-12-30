  • Megjelenítés
Durván bezuhant a magyar állampapírok kereslete
Befektetés

Durván bezuhant a magyar állampapírok kereslete

Portfolio
Múlt héten 45 milliárd forintért vettek a magyarok lakossági állampapírt az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint, ez a lakossági állampapírok októberi megújítása óta a legalacsonyabb heti bruttó értékesítési szintet jelzi, feltehetően a karácsonyi időszak miatt voltak ennyire kevéssé aktívak a befektetők. A két legnagyobb összegű tőkebeáramlást a 7%-os kamatozású FixMÁP és a 6,5%-os kamattal induló MÁP Plusz produkálta.

Népszerűségi sorrendben az alábbiak szerint alakultak az 52. heti bruttó eladások. Zárójelben feltüntettük a megelőző héthez viszonyított változás mértékét.

  • Fix Magyar Állampapír: 21,70 milliárd Ft (-48%)
  • Kincstári Takarékjegy: 13,09 milliárd Ft (-24%)
  • Magyar Állampapír Plusz és nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 8,37 milliárd Ft (-51%)
  • Bónusz Magyar Állampapír: 1,32 milliárd Ft (-35%)
  • Prémium Magyar Állampapír: 0,17 milliárd Ft (-35%)

Ezáltal múlt héten mindösszesen 44,7 milliárd forintra rúgott a lakossági állampapírok bruttó értékesítése.

Az 52. heti számokkal együtt idén már összesen 5130 milliárd forintnál jár a forintos lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Ebből 2636 milliárd forintért a FixMÁP felelt, 1182 milliárdot a BMÁP vonzott be, a harmadik helyen álló MÁP Pluszt pedig 656 milliárd forintért vették idén a befektetők.

A legfrissebb, december közepi állományi adatok alapján a korábbi favorit Prémium Magyar Állampapír ugyan vezet, de az állománya folyamatosan csökken, mostanra 3746 milliárd forintra apadt. A második legnagyobb összeg az idei kedvencnek tekinthető Fix Magyar Állampapírban áll, december közepén már a 3567 milliárdot is elérte a papír állománya. A harmadik helyen álló Bónusz Magyar Állampapírban 2071 milliárd forintot tartottak a lakossági befektetők a legfrissebb adatok szerint.

