Új szakaszba lép az AI-forradalom, itt van most a nagy pénz a profik szerint

Nem sok maradt már hátra a 2025-ös évből, a befektetők pedig már a 2026-os stratégiájukat finomhangolják. Az új esztendőben a mesterséges intelligencia fejlődése és térnyerése is új fázisba léphet, és van egy részvény, amely ebből most különösen nagy nyertesként kerülhet ki. Mutatjuk, mit érdemes tudni erről a vállalatról.

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Miközben a figyelem nagy része továbbra is a legismertebb technológiai óriásokra irányul, a forradalom következő nagy nyertesei közül még többen is reflektorfényen kívül helyezkednek el.

Ennek az új fázisnak nagy nyertese lehet az a cég is, melyre egyre inkább kezdenek felfigyelni a profik, potenciális sztárbefektetésként tekinthetünk erre a papírra.

Ez a részvény nem más, mint a